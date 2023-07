Música generada con Inteligencia Artificial podrá participar en los premios Grammy

Harvey Mason Jr., director general y presidente de la Academia de la Grabación, dijo que la industria de la música sigue aceptando esta nueva tecnología y que los Grammy no serán la excepción. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

Los Premios Grammy han abordado la creciente perspectiva de la Inteligencia Artificial (IA) en la música. La presencia de esta en la industria musical polariza las perspectivas de su implementación, con algunos lamentando la ausencia artística y otros dando la bienvenida a los posibles beneficios. Harvey Mason Jr., director general y presidente de la Academia de la Grabación, habló al respecto.

“Aquí está la declaración del titular superfácil: la IA, o la música que contiene elementos creados por esta, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy”, dijo Mason, a The Associated Press. “Lo que no va a pasar es que le demos una nominación al Grammy o al Grammy a la porción de IA”.

“No queremos que la tecnología reemplace la creatividad humana. Queremos asegurarnos de que la tecnología mejore, embellezca o sume a esta. Es por eso que tomamos esta posición particular en este ciclo de premios”, agregó.

Ya se han producido varias canciones nuevas con inteligencia en las plataformas de transmisión y redes sociales, incluido un disco de los Beatles en el que Paul McCartney reconoció que la IA se había utilizado para recuperar la voz de John Lennon de una pista dejada por el cantante antes de morir.

Mason impuso algunos criterios para la postulación de una canción al premio. Si las voces de una pista son interpretadas por IA o un programa de modelado de voz, podría ser elegible para un Grammy en una categoría de composición de canciones, pero no en una de interpretación.

Por otro lado, si hay un vocalista humano, pero la canción y/o la música fueron escritas por AI, sería elegible en una categoría de interpretación, pero no en la de composición.

Los creadores de música deben contribuir con al menos el 20% de un álbum o canción para obtener una nominación. “Mientras el ser humano contribuya en esta cantidad, lo que para nosotros significa una manera significativa, son y siempre serán considerados para una nominación o una victoria”, aclaró Mason.

