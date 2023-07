Barbie y la moda: un guiño a la nostalgia

La primera Barbie y la muñeca inspirada en Margot Robbie. / EFE Foto: Agencia EFE

Hay datos sobre Barbie que seguramente todo seguidor sabe. Fue lanzada al mercado en marzo de 1959 en la Feria del Juguete de Nueva York, fue creada por Ruth Handler, la cofundadora de Mattel, y se llama así en honor a Barbara, la hija de Ruth. Actualmente la idea de la Barbie tiene tantos seguidores como detractores. Por un lado, el surgimiento de esta muñeca ayudó a que las niñas no solo jugaran a ser madres, pero por el otro se ha catalogado como una imagen estereotipada de lo que deberíamos ser las mujeres.

Hoy se estrena la película Barbie, distribuida por Warner Bros. Pictures y dirigida por la aclamada Greta Gerwing, un reto para la directora porque alrededor de la cinta han crecido expectativas sobre la forma en la que llevará a la vida a la icónica muñeca. Vale la pena mencionar que Gerwing es reconocida por dirigir cintas como Mujercitas y Lady Bird.

La película desató un interés por todo lo que estuviera relacionado con ella, que va desde el color rosado hasta lo que usó la protagonista Margot Robbie en los estrenos mundiales. Por ejemplo, la primera Barbie tenía un vestido de baño de rayas blanco y negro y la actriz apareció con un vestido similar durante un evento en Sídney, Australia.

Para entender este nuevo universo Barbie llevado a la vida real, uno de los principales factores es observar cómo la paleta de colores que usó Gerwing y la diseñadora de vestuario, Jacqueline Durran, cumplen un papel determinante no solo con las prendas de vestir, sino como un eje dramático de la historia.

Este es un ejemplo más de que la industria del cine no considera la moda como una decoración, sino que es una decisión que construye la trama de la historia. Hay un momento en la película en que Barbie aparece sin maquillaje y sin “ropa de Barbie”, lo que configura al personaje.

“Nuestra diseñadora de vestuario, Jacqueline Durran, es una máxima; su aproximación al arco de la película es sutil y quizá no se note a primera vista, pero creo que, si lees esto y luego ves la película, verás esta evolución cronológica a través de décadas de moda de Barbie. Por ejemplo, mi Barbie comienza en una existencia muy controlada y segura, por lo que sus outfits son controlados y de líneas limpias, mucha estructura y colores fuertes. A medida que evoluciona en la historia, su vestuario también empieza a cambiar y se suaviza”, dijo Margot Robbie sobre su personaje.

La película va en línea con la tendencia de la industria del entretenimiento de crear productos que apelen a la nostalgia. Por eso Robbie asistió a los estrenos con pintas inspiradas en diferentes versiones de Barbie, lo que despertó el interés y la nostalgia de quienes jugaron en el pasado con esas muñecas e inspiró a otras tantas personas a recrear esos looks en las redes sociales.

Lo que explica el auge de la tendencia “Barbiecore”, el “Barbie Pink” y el aumento de las búsquedas en Google, TikTok y Pinterest sobre outfits y maquillaje inspirados en la muñeca.

Otro punto importante es el impacto mediático que ha tenido la cinta. Según Diana Gómez, más conocida como Diana Lunareja, “la estrategia de marketing no es de la película, es de la marca Barbie. Más bien hay que ver la película como una pieza principal de la estrategia de marketing”.

Además de la nostalgia, la moda ha sido clave para que “marcas masivas y exclusivas utilicen la licencia de Barbie para crear colecciones atractivas, y esas licencias son el negocio real para Mattel. Todos los productos que llevan de forma oficial el logo de Barbie traen ingresos a Mattel. Así que el esfuerzo de marketing no tiene como objetivo enamorarse de la película, sino de la muñeca y su estética”, agregó Lunareja, consultora de marketing. Vale la pena mencionar que la empresa ha dado más de un centenar de licencias a nivel mundial para productos de moda, belleza y hogar.

WSGN, la empresa que pronostica tendencias, mencionó que el color “Barbie Pink” llegó a su punto máximo. Las próximas semanas veremos una saturación del color y las pintas, pues muchos seguidores irán vestidos a las funciones inspirados en la muñeca. Sin embargo, el auge tendrá un declive y se verán nuevos tonos de rosa enfocados en los años 90 y en el Y2K. El impacto de la película, según Lunareja, se tendrá en el segmento infantil, porque volverá a poner a Barbie como un juguete deseado.

La industria de la moda colombiana también se unió a la tendencia de Barbie. Studio F, Mario Hernández, Maglione, Fun Society se han metido en el universo de la muñeca más famosa del mundo sin dejar su ADN.

Soreil, una marca de lencería colombiana creada por Jackie Sasson, ha sido una de las propuestas más interesantes sobre el mundo de Barbie porque se inspiró en la muñeca para hacer una colección para sus consumidoras y recreó las piezas en miniatura para vestir a la Barbie.

“La colección nace porque tengo una conexión desde pequeña con la ropa. Le hacia diseños, vestidos. Trabajé en la tienda de Barbie en Buenos Aires. Tengo muñecas de colección. Hace rato no sacaba colección para la marca y me pareció la excusa perfecta. Me gustan las colecciones en las que puedo hacer marketing”, dijo Sasson.

La diseñadora dijo que quiso fusionar los dos mundos y cómo sería si Barbie fuera una mujer que usara Soreil. “Me inspiré en Barbie sin dejar de lado mi marca”.

Fuentes: WSGN y Warner Bros.

Fotos: Paula Thomas