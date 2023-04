“Carlos: el nuevo rey”, una mirada íntima a la vida del líder de Reino Unido

Este especial de una hora de duración por capítulo, explora los momentos cruciales de la vida de Carlos que lo moldearon desde un niño real al monarca que es hoy. Foto: Cortesía

History estrena el próximo lunes 1 de mayo “Carlos: el nuevo rey”, un especial de dos partes que examina la vida y personalidad del nuevo monarca británico: Carlos III para descubrir al nuevo rey: ¿quién es el hombre que lidera a la familia más famosa del mundo?

El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la Reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña. Con su larga regencia de 70 años que ha llegado a su fin, su hijo mayor Charles Philip Arthur George se convierte en el rey Carlos III, siendo el monarca de mayor edad en acceder al trono británico. Pero, ¿quién es el hombre que nació para ser rey? ¿Qué clase de rey será? ¿Y él alguna vez inspira el mismo afecto y respeto que su madre?

Este especial de una hora de duración por capítulo, explora los momentos cruciales de la vida de Carlos que lo moldearon desde un niño real al monarca que es hoy. El documental está compuesto por una extensa colección del archivo privado de la familia real (Royal Archives), testimonios reveladores de los más cercanos a Carlos, así como entrevistas a políticos, historiadores, autores y periodistas, entre ellos Ian Skelly, Wesley Kerr, Norman Baker; la editora de Majesty Magazine Ingrid Seward; Nicholas Owen, Polly Toynbee, Catherine Mayer, Gabriel Poground, Ayesha Hazarika; la dramaturga y locutora norteamericana Bonnie Greer, el historiador de la realeza Dr. Ed Owens, el editor de la realeza Robert Jobson; la editora asociada de The Daily Telegraph Camila Tominey; la autora del libro “Charles: The Heart of a King”; el ex ministro del gabinete de trabajo Lord Peter Hain y el ex mayordomo del Príncipe Carlos, Grant Harold.

El primer episodio, “Haciendo un príncipe”, profundiza en la infancia del nuevo rey, nacido en noviembre de 1948, quien se convierte en el heredero al trono con solo tres años. Esta parte del documental explora cómo una madre a menudo ausente y un padre estricto moldearían a Charles y cómo el niño sensible se convirtió en un hombre visionario y caritativo. Además, el especial muestra cómo el sentido del deber de Carlos lo llevó a casarse con Diana Frances Spencer, y expone la ruptura del matrimonio y la aventura con Camilla Parker-Bowles, que afectó su popularidad y también puso en riesgo a toda la realeza.

El segundo capítulo “Haciendo un rey” penetra en cómo el príncipe busca tomar las riendas del reino entre tantos escándalos familiares. Este episodio ahonda en como Carlos recupera y asegura su futuro reinado luego de la trágica muerte de Lady Di y además, reflexiona acerca de la figura de Camila, quien pasó de ser “la mujer más odiada de Inglaterra” a ser aceptada como reina consorte. El documental explora cómo las crisis familiares y los escándalos que rodean al propio hombre pueden resultar peligrosos para el rey Carlos III.