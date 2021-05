A sus 31 años, el actor colombiano adjudica a una mezcla de suerte con metas claras, el hecho de que los personajes más atípicos son precisamente los que le han permitido dar importantes saltos profesionales.

El actor colombiano Carlos Torres, el protagonista narcisista de exitosa telenovela colombiana La Reina Del Flow, no se esperaba el prestigio internacional de la producción, que combina una historia de venganza con el mundo del reguetón. Tampoco, que su carrera como galán, con personajes atípicos, le abriera las puertas en Estados Unidos.

"Mi mánager sabía que tenía ganas de trabajar con Telemundo pero no se habían dado los tiempos hasta el año pasado. Yo iba a comenzar a grabar La reina del flow 2 en agosto de 2019, pero fue aplazado para enero de 2020, lo que me dejó el tiempo disponible para prepararme para la audición del personaje del Lobo Ramírez", dijo Torres en una entrevista con Efe desde su casa en Bogotá. (Le puede interesar: Carlos Torres, el nuevo “rey del flow”)

"Cuando me gané el personaje fue el mejor momento", indicó el artista, quien interpreta en la serie 100 Días Para Enamorarnos, a un beisbolista mujeriego pero encantador apodado como 'El lobo'.

"Él es un desastre en sus relaciones personales, pero me identifico con 'El Lobo' en lo disciplinado que es con sus compromisos profesionales y en la paciencia que tiene para conseguir lo que quiere. Es una gran oportunidad para presentar mi trabajo a otros países", indicó Torres, que ya acumula 15 años de carrera tras su debut, en 2006, en la versión colombiana de la telenovela argentina Floricienta y en la serie Padres e hijos. (Además: Carlos Torres: "Mi canción favorita es Mi Gente")

A sus 31 años, Torres adjudica a una mezcla de suerte con metas claras, el hecho de que los personajes más atípicos son precisamente los que le han permitido dar saltos profesionales. Es el caso de su rol antagónico en la telenovela colombiana Las niñas mal (2010).

"He tenido la suerte de hacer muchos personajes diferentes, desde malandros (delincuentes), unos tan buenos que han llegado a ser tontos, y villanos muy malos".

El actor contó que su primer protagónico fue en 2017 en la segunda temporada de Sala de Urgencias, la versión colombiana de la telenovela estadounidense ER, luego llegó Francisco el Matemático.

Ambas producciones fueron un éxito en Colombia, pero Torres reconoció que nada podría haberle preparado para la revolución que La Reina Del Flow llevó a su vida.

EL EFECTO CHARLY FLOW

“Cuando leí el personaje de Charly Flow sabía que estaba ante un proyecto con el potencial de ser un gran éxito en Colombia. Además de la historia, estaba en torno al tema de la música urbana, que es muy popular, y asentada en Medellín que es una ciudad muy querida en Colombia”, recordó Torres.

Lo que nunca se imaginó es que cuando La Reina del Flow llegó a Netflix, se transformaría en un fenómeno que se ha traducido en presentaciones a lo largo de América Latina, donde se compraron los derechos de transmisión de la telenovela.

Para interpretar el rol del cantautor de música urbana que logró el éxito perjudicando a su novia de adolescencia de la peor manera, Torres se inspiró en estrellas del género como Maluma. En la primera temporada se presentó como invitado Sebastián Yatra."En la segunda temporada tenemos más artistas invitados del género. También se ha logrado una intensidad que sorprenderá al público. Se viene un giro muy interesante, con cosas que nos sorprendieron hasta al elenco, que nos conocemos bien a estos personajes", agregó.

Uno de los pocos detalles que adelantó fue que la historia encontrará a los tres protagonistas, Charly, Yeimi y Juancho, dos años después del final de la primera temporada. Mientras, Charlie Flow sigue en la cárcel y hay "personajes nuevos que marcarán la historia".

DESCUBRIMIENTOS INESPERADOS

Torres ha pasado la cuarentena con su novia Joanna Castro, pero le ha costado la distancia de su padre, que vive en su ciudad natal en Barranquilla, y la preocupación por su madre, quien visitaba a una hermana que vive en España cuando se impusieron las medidas de confinamiento.

"Reconozco que también he extrañado el gimnasio, en especial las pesas aunque me he hecho experto en encontrar la forma de hacer ejercicio", aseguró. Una mochila llena de libros, sillas, mesas y otros objetos caseros le han permitido mantenerse en forma.

Lo que más le ha sorprendido durante el encierro es lo bien que se le han dado las actividades del hogar pues confiesa que ahora es “increíble limpiando y cocinando”.