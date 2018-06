Carlos Torres, el nuevo “rey del flow”

El Espectador

¿Cómo lo convencen para ser parte del elenco de La reina del Flow, que se acaba de estrenar?

Me enteré de la audición por medio de mi representante y fui con mi propuesta sobre Charly Flow. En ese entonces solo sabía que era un joven de Medellín que tenía el sueño de convertirse en un gran artista del género urbano, sin importarle nada más que conseguir fama y éxito. Así que me presenté con mis tatuajes y mi pinta al estilo urbano. Nos pusieron a cantar, a improvisar, a bailar, y todo valió la pena porque me quedé con ese personaje. Estoy muy contento.

¿Cómo fue la construcción de Charly Flow?

Fue un trabajo complejo, pero rodeado de un gran equipo. Al lado de nosotros siempre estuvo David Botero, nuestro productor musical, y contábamos con la asesoría permanente de nuestros directores. Yo tenía el trabajo de investigar sobre este género urbano y todos los artistas que han salido de la ciudad de Medellín y que hoy en día son tan grandes en el estilo a nivel mundial, como es el caso de J. Balvin, Maluma y Reykon. Todos ellos fueron la inspiración fundamental para crear este personaje.

A partir de este personaje, ¿qué conoció de usted mismo?

Me pasó todo lo contrario, de hecho me tocó reprimir muchas cosas de mi personalidad porque es un personaje muy opuesto a mí y empezar a descubrir cosas, por ejemplo, el tema del baile, que no es lo mío. Fue sorpresivo para mí saber que podía hacer algunos de los movimientos y expresiones que caracterizan a los exponentes del género urbano. Creo que eran cosas que yo tenía reprimidas, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado.

¿Qué tanto cambió el personaje desde el libreto a la pantalla?

Siempre verlo ya en televisión es una cosa muy diferente. Cuando estamos rodando con los directores y basándonos en el libreto se siente muy distinto. Creo que el personaje no me lo imagino de otra manera, ni físicamente, ni en su forma de ser. Es un personaje que transmite una personalidad un poco ruda, pero, a la vez, es encantador, carismático; tiene su ego, pero a la vez es amoroso.

¿Cómo ha sido su relación con el género urbano?

Yo tengo una muy buena relación con el género urbano, lo escucho, obviamente, ahora mucho más desde que hago parte de La reina del Flow. Empecé a meterme en la vida de los artistas, ver por las situaciones que han pasado, analizar cómo las afrontaron, saber cómo piensan, cómo ven la vida y, sobre todo, saber qué significa para ellos el género urbano.

¿Cuál cree usted que es el aporte de La reina del Flow a nuestra realidad social y nuestras artes escénicas?

Teniendo siempre como base al género urbano, en esta propuesta audiovisual se les hace honor a las letras bonitas, y en este proyecto se va a ver mucho de eso. Tenemos una mujer que es la que compone todas estas canciones desde el corazón, desde el amor, y es válido. Tenemos que quitarnos ese pensamiento que se tiene sobre el género urbano, de que todo es grosería. No es así, porque también es música y se pueden expresar mensajes bonitos y constructivos. Hay muchas enseñanzas en el proyecto.

¿Cuál es su canción favorita de reguetón?

Yo me atrevería a decir que mi canción favorita del género es Mi gente de J. Balvin, me gusta mucho.