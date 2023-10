Chris Rock dirigirá una película sobre Martin Luther King producida por Spielberg

Rock también formó parte recientemente del elenco de "Rustin", dirigida por George C. Wolfe. Foto: Cortesía

Universal Pictures está preparando un biopic sobre Martin Luther King. El estudio ha adquirido los derechos para adaptar la biografía King: A Life, escrita por Jonathan Eig, y el proyecto ya ha encontrado a su director.

Según Deadline, Chris Rock está en las negociaciones finales para dirigir y producir la película, mientras que Steven Spielberg será el productor ejecutivo. King: A Life ha sido un gran éxito de ventas y está nominado al National Book Award. Se considera la biografía definitiva del activista por los derechos civiles, ya que ha consultado fuentes inéditas, incluyendo información recientemente desclasificada del FBI.

Rock debutó como director en 2003 con Head of State, y posteriormente se puso tras las cámaras en I Think I Love my Wife y Top cinco. Sin duda este largometraje podría ser un gran salto para Rock como realizador, ya que Martin Luther King es una de las figuras más relevantes de la historia estadounidense reciente.

Rock también ha formado parte recientemente del elenco de Rustin, dirigida por George C. Wolfe. Colman Domingo protagoniza el filme como Bayard Rustin, el hombre que organizó la marcha a Washington de 1963 en la que King pronunció su icónico discurso “Tengo un sueño” para acabar con la segregación racial en el sur del país. En Rustin, Rock encarna a Roy Wilkins, el líder de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color que, a regañadientes, aceptó las propuestas de Rustin e hizo posible la marcha.

El artista ha ganado cuatro premios Emmy y tres premios Grammy, y el pasado marzo hizo historia con su especial de comedia de Netflix, Chris Rock: Selective Outrage. Se trataba del primer especial de stand-up que se emitió en un evento global en directo.