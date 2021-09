Christian Slater, en la piel de un médico que enfrenta el sistema

¿Qué fue lo que más llamó su atención cuando escuchó la historia del doctor Christopher Duntsch y lo motivó a estar en “Dr. Death”?

Un amigo me contó acerca del pódcast. Lo escuché y la historia me pareció aterradora. El hecho de que este hombre se saliera con la suya es alarmante y aterrador, porque un médico neurocirujano tiene la responsabilidad de cuidar la salud de sus pacientes. Y lo que le hizo a su amigo fue horrible. También pensé que sería genial recrear la historia a través de las artes visuales, en este medio. Pensé que se prestaba para esto. Está el tipo malo y luego los héroes, Randall Kirby y Robert Henderson (Alec Baldwin), dos doctores que estuvieron dispuestos a enfrentarse al sistema y poner sus carreras en riesgo para hacer lo correcto. Eso fue algo que me apasionó.

¿Qué nos puede decir del personaje de Randall Kirby, que interpreta en “Dr. Death”?

Kirby fue un verdadero testigo de lo que Christopher Duntsch (Joshua Jackson) era incapaz de hacer. El doctor Kirby sintió que nunca debió dejar el laboratorio; era tan incompetente que nunca debería haber operado nada más que ratones... Kirby es un tipo apasionado, dispuesto a hacer todo lo posible para asegurarse de que Christopher Duntsch nunca tenga la oportunidad de hacer más daño a nadie. Así que es el tipo de personaje que me emociona tener la oportunidad de interpretar. Es, hasta cierto punto, el personaje más inesperado que tendría la oportunidad de interpretar, y creo que siempre es divertido hacer lo inesperado.

Dr. Death | Tráiler Oficial | STARZPLAY

¿Por qué dice que encarnar a este personaje fue inesperado?

Este fue un proyecto en el que estuve involucrado desde el principio. En particular, sentí que con el personaje de Kirby tenía que haber cierta libertad en lo que respecta a las escenas. El director Patrick Macmanus fue increíble en su disposición y apertura para permitirnos a Alec Baldwin y a mí jugar con esto y divertirnos, lo cual fue genial. Así que improvisamos muchas cosas ... El hecho de que mantuvo muchas de esas cosas en el programa creo que es un testimonio de su personaje. Muchos “showrunners” y creadores de programas solo quieren que todo sea muy, muy específico y al pie de la letra. Patrick era mucho más relajado, estoy agradecido de poder decirlo.

¿Pudo conocer al verdadero Randall Kirby?

Sí, hace poco conocí al doctor Kirby. Tenía planeado encontrarme con él antes de empezar las grabaciones, pero infortunadamente, el COVID-19 apareció y no pude viajar a Dallas para conocerlo. Pero lo conocí en el estreno en Nueva York… es un verdadero héroe.

¿Cómo fue compartir “set” con Alec Baldwin?

Trabajé con él en la película The Public, de 2018. Siempre he sido un gran admirador suyo; mi esposa y yo vemos cada año 30 Rock, nos encanta ese programa. Así que tener la oportunidad de pasar tanto tiempo con él en esto fue maravilloso. Alec Baldwin es gracioso, creativo, talentoso... Él cumplió con todas las expectativas.

¿Hacer una serie basada en una historia real, en especial una tan trágica como esta, aporta una sensación extra de presión en la narración?

Es casi increíble que podamos hacernos esto unos a otros como seres humanos. Pero en lo que respecta a pensar en esos aspectos mientras trabajo, me presentaré y me concentraré en lo que tengo que hacer ese día en particular. Esa es para mí la técnica que debo usar. Creo que si pensara en lo que me estás sugiriendo, probablemente, quedaría abrumado.

¿Qué tan familiarizado estaba con el ámbito de la medicina, en donde se desarrolla la historia?

Afortunadamente no estoy tan familiarizado con el mundo de la medicina. Y no quisiera estarlo, porque eso significaría que algo está mal. Pero tengo un cuñado que es cirujano cardiovascular, así que eso fue extraordinariamente útil. El doctor Kirby es un cirujano cardiovascular y el hecho de tener un miembro de la familia al que podía consultar y con el que podía aprender, ponerme el equipo de protección personal y ser parte de algunas cirugías como observador… fue muy interesante ver cómo un doctor calificado puede desempeñarse. Alguien como Christopher Duntsch nunca debería haber estado cerca de un quirófano.

¿Cuál fue el más grande desafío al hacer “Dr. Death”?

Creo que quizás el desafío recayó más en Patrick Macmanus. Cuando tienes un pódcast maravilloso, como de hecho lo tienes, encontrar otra versión es un desafío. Y creo que hizo un trabajo fantástico y fenomenal; pero también quieres honrar los sacrificios, la valentía y el coraje que Kirby y Henderson aportaron a este asunto de la vida real. Eso fue algo en lo que Alec y yo nos enfocados.