“Cólera morbo”: cine de horror con contexto social

La premisa de la película Cólera morbo es cuestionar los valores personales y poner en entredicho la ética. Esta cinta colombiana de corte independiente es dirigida por Alfonso Acosta y protagonizada por Carolina Mosquera, quien además es coguionista.

Colera morbo, basada en hechos reales, ha tenido un desempeño exitoso en varios festivales del género de horror en Estados Unidos y América Latina.

Le puede interesar: La nueva edición del Pixar Fest llegará en septiembre

Conversamos con su director sobre esta propuesta de “cine misterioso”, como él la llama, con propuestas estéticas novedosas y contexto social.

“Cólera morbo” ha participado en varios festivales de cine, ¿cómo ha sido el periplo de este largometraje?

Cólera morbo ha estado en varios festivales importantes de género en Latinoamérica, como Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror (México, 2021); Insólito: Festival Internacional de Cine de Terror y Fantasía (Perú, 2021); Festival Fantasmagoría Medellín (Colombia, 2021) y Buenos Aires Rojo Sangre (Argentina, 2021), uno de los encuentros más antiguos del género de América Latina, donde obtuvimos el premio a mejor director iberoamericano. También estuvo en BIFF –Buffalo International Film Festival– (EE. UU., 2021).

¿Cuáles son las emociones que busca que cada espectador confronte en su propio ser con esta película?

En términos estéticos, la película es onírica. Esa mezcla de una historia real y temas sociales con una forma extraña es una de sus claves. En términos dramáticos, los conflictos internos de la protagonista deben ser una confrontación en cuanto a la identificación con el espectador. El cómo la justa rabia puede nublar la razón y también en cómo se reacciona frente a situaciones de abuso. Nuestra pregunta es: ¿hasta dónde podemos dar rienda suelta a nuestros verdaderos sentimientos y cómo al perseguir al monstruo tenemos el riesgo de convertirnos en él?

¿Con cuáles películas podría comparar usted “Cólera morbo”?

Cólera morbo está inscrita en una nueva generación de películas de género con búsquedas artísticas y contextos sociales. Películas particulares como In fabric, de Peter Strickland, o en términos visuales y atmosféricos con Only god forgives, de Nicolas Winding Refn; y cómo una persona “normal” termina bajando a los infiernos con In the fade, de Fatih Akin. Tanto la música de Estados Alterados como la banda sonora original del conocido compositor Camilo Sanabria nos recuerdan el cine de suspenso de los 80 con sus claves electrónicas. Algo parecido a The hunger, de Tony Scott.

Le puede interesar: Charlbi Dean, protagonista de “Triangle of sadness”, muere a los 32 años

¿Cómo nace esta historia?

La película nace de experiencias personales de sus creadores, la mayoría de Carolina Mosquera, algunas mías, que se amalgaman para crear algo nuevo. Tiene elementos de nostalgia y también de expiación de dolores y catarsis. Pero si bien son situaciones que en su mayoría sucedieron, lo que está en pantalla es independiente y tomó su propio rumbo. La semilla es la realidad, pero su desarrollo es en la ficción.

Esta película es de cine independiente y se tiene el concepto de que para estas cintas siempre es bajo el presupuesto, ¿es real esto?

Sí, al no contar con un músculo financiero detrás del proyecto, los presupuestos son menores. Esto se ve reflejado en las historias que se decide narrar y en su puesta en escena. Pero esto no quiere decir que sean proyectos menores o de mala calidad, al contrario, al no tener la presión comercial de proyectos más grandes puede experimentar más en la forma y el contenido.

Le puede interesar: Premios SAG 2023: la ceremonia se realizará dos semanas antes de los Óscar

Ha dicho que esta cinta va más allá de lo femenino, ¿por qué?

Es en esencia una historia humana que, si bien tiene un fuerte personaje femenino, maneja emociones y dilemas morales que son comunes a un grupo más amplio.

¿Se puede decir que esta historia pondrá en un hilo la ética y los valores propios?

Sí, es parte de la premisa de la película.

“Colera morbo” está dirigida para qué tipo de público?

A un público que esté dispuesto a ser confrontado y retado. Un público que, sin ser especialista, esté dispuesto a historias serias, no para pasar el rato, y a búsquedas visuales, sonoras y atmosféricas. A gente que le guste el cine misterioso. A amantes del género no fundamentalistas que estén dispuestos a nuevas experiencias.