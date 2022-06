Comic Con Colombia regresa a Bogotá con Christopher Lloyd como invitado

Comic Con 2022. Foto: GusPerdomo

Los amantes del cine, la televisión y los comics se dan cita en la undécima edición de Comic Con Colombia 2022 la convención más esperada por los fanáticos que reúne a lo mejor de la industria del entretenimiento que se realizará entre el 24 y 27 de junio. Luego de tres años regresa este escenario que será el epicentro de un multiverso de expositores y visitantes apasionados por la cultura pop.

En esta convención Planet Comics y Corferias se unen para dar apertura a Comic Con Colombia 2022 ofreciendo una experiencia única e inolvidable a los visitantes esperados, quiénes tendrán la posibilidad de acceder a una gran muestra comercial que protagonizarán los más de 200 expositores.

“Todo está listo para que todos los visitantes nacionales e internacionales vivan las experiencias que tenemos preparadas para esta versión. Hemos planteado una amplia muestra comercial, que estará acompañada de actividades diseñadas para disfrutar de los comics, del diseño, del cosplay, de literatura fantástica y mucho más, además de una agenda académica única”, señaló Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia.

Para Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias: Comic Con Colombia 2022 es el espacio ideal para el encuentro de las familias, niños, jóvenes y adultos, todos ellos apasionados por el cine, la televisión, los cómics y todo lo relacionado con el mundo de los superhéroes. Este evento además es una oportunidad para establecer un escenario de comercialización e intercambio comercial para la industria del entretenimiento”.

Durante los días de feria, el evento ofrecerá experiencias únicas para los visitantes, que a través de variadas actividades experimentarán una realidad mezclada con la ficción, creando momentos épicos para sus memorias. Estos escenarios contarán con celebridades de Hollywood invitadas, manifestaciones de arte dramático, música, literatura fantástica y representaciones cosplay, al igual que una zona comercial donde los amantes de la cultura geek podrán encontrar piezas únicas para expandir sus colecciones.

Origen y visitantes internacionales

Este formato de feria cuenta con más de 50 años de tradición mundial, tiene su origen en San Diego - California (EEUU), donde se posicionó como una de las convenciones de entretenimiento más importantes del mundo, congregando los estudios de cine, TV, videojuegos y editoriales, llegando así, después de muchos años a territorio latino y aterrizando en Colombia particularmente en las ciudades de Medellín y Bogotá.

Cabe resaltar que esta feria tendrá visitantes internacionales que arribarán desde el futuro, galaxias muy muy lejanas y aldeas ocultas para hacer que se desborden las emociones de los más fieles seguidores, quienes tendrán la oportunidad de estar cerca de sus ídolos. Es así como en Corferias estarán presentes grandes actores como: Christopher Lloyd (Doc Emmett Brown de Back to the Future), Anthony Daniels (C-3PO de Star Wars) y Alfonso Obregón, voz oficial de personajes animados como: Shrek, Kakashi (Naruto) y Bugs Bunny.

Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia, añadió que los amantes del séptimo arte no pueden perderse la oportunidad de conocer a dos actores que son iconos de la Cultura Pop y que hacen parte de películas de culto como lo son Back to the Future y Star Wars. “Este tipo de talentos es muy difícil de poderlos encontrar en una convención de entretenimiento, por lo que les recomendamos a los cinéfilos no dejar de visitarnos ya que será la única vez que estarán en nuestro país” dijo.

Zonas experienciales

Por otro lado, este evento será una oportunidad única para que los asistentes puedan sentirse protagonistas de sus propias aventuras, disfrutando de diferentes zonas para compartir, jugar y adquirir elementos y conocimientos propios de la cultura pop.

Académica: los presentes podrán disfrutar de cuatro días de una amplia agenda académica con espacios de encuentros como: charlas, conferencias, talleres, workshops, exposiciones de los artistas y expertos invitados, compartiendo experiencias y vivencias.

Stage: en concordancia con la tradición de los Comic Con internacionales, esta versión colombiana creará un espacio central donde convergen las principales actividades de la convención, como lo son las presentaciones de artistas invitados, lanzamientos de productos, proyecciones de adelantos cinematográficos, concursos y saludos de celebridades del mundo del entretenimiento.

Meet & Greet: se llevará a cabo un espacio especial donde los invitados internacionales compartirán con sus fans. Allí los visitantes que adquieran los tickets especiales podrán tomarse fotos y obtener autógrafos de sus artistas favoritos y desde ya se encuentra abierta la fase de preventa de boletería al público.

Artist Alley: el talento local tendrá en esta versión de la feria un capítulo especial, las personas dedicadas a la ilustración, diseño, animación, cosplay, literatura fantástica y la producción audiovisual, podrán compartir su trabajo y tener un contacto directo con el público que busca nuevas experiencias.