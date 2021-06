Comienza la producción de la tercera temporada de “His Dark Materials” en HBO

His Dark Materials regresa con la producción de una tercera temporada épica de la coproducción de BBC y HBO, ganadora de un BAFTA, basada en la última novela de la trilogía de Philip Pullman, “The Amber Spyglass”, producida por Bad Wolf.

Esta serie seguirá a Will (Amir Wilson), el portador del cuchillo sutil, y a Lyra (Dafne Keen), la niña profetizada, viajar por múltiples mundos para encontrarse y protegerse mutuamente.

Le puede interesar: Demencial tráiler de “El Escuadrón Suicida”: Harley Quinn y King Shark

El nuevo reparto de la tercera temporada incluye a Adewale Akinnuoye-Agbaje como el Comandante Ogunwe y a Jamie Ward como el Padre Gómez. Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison y Chipo Chung son los ángeles rebeldes Balthamos, Baruch y Xaphania; mientras que Ama será interpretada por Amber Fitzgerald-Woolfe.

También regresan al reparto Will Keen como el Padre Presidente MacPhail, Jade Anouka como Ruta Skadi y Ruta Gedmintas como Serafina Pekkala.

Amit Gupta dirigirá los dos primeros episodios, a los que seguirán Charles Martin y Weronika Tofilska. La producción se llevará a cabo una vez más en los estudios de Wolf Studios Wales y en algunas locaciones en Gales e Inglaterra.

Al final de la segunda temporada vimos cómo Lord Asriel llamaba a los ángeles para que le ayudaran a librar una guerra contra el Reino de los Cielos mientras la señora Coulter secuestraba a su hija Lyra para llevarla a un lugar “seguro” en su propio mundo. La tercera temporada comienza con Lyra inconsciente, después de que su madre le diera una corriente de aire para dormir, mientras Will, que todavía lleva el cuchillo sutil, continúa su búsqueda para encontrarla.

Le puede interesar: Comenzó el rodaje de la tercera temporada de “Lupin” en Netflix

Will es localizado por dos ángeles -Balthamos y Baruch- que desean llevarlo para que se una a la campaña de Lord Asriel contra La Autoridad con el comandante Ogunwe. Pero Will no es el único que persigue a Lyra, ya que el Padre Presidente MacPhail continúa su misión de destruir a la niña de la profecía, empleando la ayuda de su seguidor más comprometido, el Padre Gómez.

His Dark Materials: Season 1 | Official Trailer | HBO

Mientras tanto, la física de Oxford Mary Malone llega a otro mundo paralelo: el de los Mulefa, una extraña especie animal. Le hablan de un fenómeno cataclísmico en su mundo.

Con múltiples mundos nuevos, incluyendo la Tierra de los Muertos, personajes que regresan y que presentan nuevas y extrañas criaturas, los Mulefa y los Gallivespians, la tercera temporada llevará la obra maestra de Philip Pullman a una conclusión dramática.

La temporada volverá a estar dirigida por los productores ejecutivos Jane Tranter y Dan McCulloch para Bad Wolf. Los guionistas Jack Thorne y Francesca Gardiner serán productores ejecutivos, y Amelia Spencer se incorporará como guionista y productora consultora. También son productores ejecutivos de la serie Ryan Rasmussen, Julie Gardner y Joel Collins por Bad Wolf; Philip Pullman; Deborah Forte; Toby Emmerich y Carolyn Blackwood por New Line Cinema; y Ben Irving por la BBC.

La fundadora y productora ejecutiva de Bad Wolf, Jane Tranter, dijo: “The Amber Spyglass es la más compleja de las novelas de Philip Pullman para adaptar a la televisión, pero con nuestro equipo creativo de primera clase en Cardiff ningún reto es demasiado desalentador. Esta temporada es tanto una aventura épica como una historia sobre el amor y la verdad. Los guiones de Jack, Francesca y Amelia captan la brillantez de los mundos de Philip y nos acompañan nuestro querido reparto actual y algunos talentos excepcionales nuevos en la serie”.

Le puede interesar: George Clooney y Eva Longoria abrirán una escuela de cine en Los Ángeles

El productor ejecutivo Dan McCulloch dijo: “En el momento en que empezamos la primera temporada de His Dark Materials ya habíamos trazado las tres novelas para saber la dirección en la que nos dirigimos. Cada detalle y personaje dentro de esta increíble obra de ficción ha sido analizado y discutido durante 4 años, y llegar finalmente a los múltiples mundos de The Amber Spyglass es emocionante.”

Ben Irving, editor de la BBC Drama, ha dicho: “La extraordinaria trilogía de Philip Pullman alcanza nuevas cotas en The Amber Spyglass: “La extraordinaria trilogía de novelas de Philip Pullman alcanza nuevas cotas en The Amber Spyglass, y este increíble equipo creativo ha estado a la altura del reto en todo momento. El público de BBC One y iPlayer tendrá que prepararse para otro emocionante viaje visual y emocional con Lyra y Will”.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO, dijo: “Ha sido un placer ver al público abrazar este increíble viaje de autodescubrimiento, amistad y propósito con Lyra en estas dos últimas temporadas. Jane, Dan y todos los miembros del equipo de Bad Wolf han hecho un trabajo tremendo dando vida al querido mundo de Phillip y no puedo esperar a que los fans tengan un asiento en primera fila para ver todo lo que les espera en este apasionante y conmovedor capítulo final.”

La premiada trilogía homónima de Philip Pullman está considerada una obra maestra moderna de la ficción imaginativa y ha vendido más de 18 millones de ejemplares en todo el mundo. The Amber Spyglass es la primera novela infantil que ganó el prestigioso Libro del Año de Whitbread (2001) y la primera novela infantil que fue incluida en la lista del Premio Man Booker.

La segunda temporada de His Dark Materials tuvo una media de más de 6 millones de espectadores en BBC One. La primera y la segunda temporada se pueden ver en streaming en BBC iPlayer.

His Dark Materials está producida por Bad Wolf en asociación con New Line Cinema para BBC One y HBO con el apoyo de la financiación del Gobierno de Gales a través de Creative Wales.