Confirmado: George R.R. Martin prepara una película de “Juego de Tronos”

Imagen de la serie "Juego de Tronos", de HBO.

George R.R. Martin, autor de la saga literaria Canción de Juego y Hielo en la que se basa Juego de Tronos, confirmó que la franquicia ya está preparando una nueva producción. En concreto se trataría de una película, la primera de la saga después de los estrenos de las series Juego de Tronos y La Casa del Dragón, ambas para HBO.

En una entrevista con Penguin Random House, el autor promocionó su próximo libro, The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty (El ascenso del dragón: Una historia ilustrada de la dinastía Targaryen). Pero, además, aprovechó para revelar que Warner Bros. ya se encuentra preparando el primer largometraje basado en su obra.

“Algunos de ustedes quizá sepan que ocasionalmente escribo otros libros que no son parte de Poniente y esa historia. Uno de ellos, que escribí en 1978, fue una historia corta sobre un dragón, un dragón de hielo, que se llama El dragón de hielo”, comenzó Martin, “Warner Bros. Animation compró los derechos, y expandiremos la historia en una película totalmente animada... un estreno en cines, esperemos”.

Publicado originalmente en 1980 y reeditado como cuento infantil en el año 2007, El dragón de hielo sigue la historia de una niña, Adara, que vive en una pequeña aldea. La joven, marginada por el resto de niños, nació durante la mayor helada que se recuerda y su único y gran amigo es un dragón de hielo que todos temen.

La pequeña solo quiere jugar con él, y ansía marcharse del lugar a las cálidas tierras del sur para huir del enemigo que viene del norte. Una historia que, pese a no estar directamente vinculada a la saga Canción de Hielo y Fuego, guarda muchas similitudes con ella.