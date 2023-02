Confirmado: la secuela de la serie “Spartacus” está en marcha

Liam McIntyre tomó el rol de "Spartacus" en 2011. Foto: Archivo Particular

Entre 2010 y 2013 se emitió “Spartacus”, serie creada por Steven S. DeKnight y que giraba en torno al gladiador más famoso de Roma. Ahora se ha anunciado que Starz ya está preparando un spin-off, que será una secuela del proyecto original.

Según Deadline, DeKnight será showrunner y productor ejecutivo de la nueva serie, que aún no tiene título. “El próximo capítulo abarcará territorios inexplorados y nuevos arcos de los personajes icónicos de la serie original. Tras la derrota de Spartacus y su ejército rebelde en el final de la serie, el nuevo drama representará una nueva historia de traición, engaño y sangre que se desarrolla bajo la sombra amenazadora de Roma”, adelanta la publicación estadounidense.

“Es un honor increíble ser invitado a regresar al mundo de Spartacus y recibir el apoyo creativo de mis colegas de Starz y Lionsgate”, dijo DeKnight en un comunicado. “Juntos estamos creando algo verdaderamente único e inusual para el próximo capítulo de esta historia épica”, añadió.

“Ha pasado más de una década desde que la serie deleitó al público internacional y estamos encantados de expandir este apasionante drama lleno de acción para nuestros espectadores de hoy”, dijo Kathryn Busby, presidenta de programación original de Starz. Por el momento no se conoce qué actores conformarán el elenco.

¿Qué pasó con Andy Whitfield?

“Spartacus” arrancó con Andy Whitfield en el rol del protagonista. La producción de la segunda temporada se detuvo cuando a Whitfield le diagnosticaron cáncer en enero de 2010 y DeKnight optó por crear una miniserie precuela, “Spartacus: Dioses de la Arena”, que seguía a Gannicus (Dustin Clare), mientras Whitfield se recuperaba.

En septiembre de ese mismo año, se confirmó que el australiano no podía seguir encarnando al gladiador y su papel lo toma el actor Liam McIntyre, con quien llevaba una buena relación. Un año después, Whitfield fallece.

Antes de morir, el actor junto a su esposa, Vashti, decidieron grabar un documental para preservar los últimos momentos de Andy con su familia. La película se llama “Be Here Now” y fue dirigida por Lilibet Foster.