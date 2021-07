Conozca las recomendaciones de Paramount+ para agosto

Paramount+ llega en agosto con nuevo contenido exclusivo para todas las audiencias, desde películas que sumergirán a más de uno en historias arrolladoras, inspiradas en historias reales de grandes personalidades, pasando por contenidos de acción, suspenso y amor.

Así mismo, este mes una variedad de series aterrizan para entretener a toda la familia. Estos títulos se suman a la gran oferta de contenidos globales que ofrece la plataforma, como las recientemente anunciadas: Manos Arriba, Chef! e iCarly, además de The Handmaid’s Tale, Everyone is doing great, Blackbird, Acapulco Shore, y muchos otros formatos y títulos globales de MTV, Comedy Central, Showtime, Paramount Pictures y Nickelodeon.

Destacados del mes

Infinitive

Disponible a partir del 11 de agosto

Protagonizada por Mark Walhberg, Infinite es una película de acción/ ciencia ficción que examina el concepto de la reencarnación, a través de imágenes espectaculares y personajes matizados que usan recuerdos y habilidades de vidas pasadas para asegurar el futuro. El thriller cuenta con sorprendentes personajes que utilizan recuerdos y habilidades aprendidas en vidas pasadas para garantizar que el futuro de la humanidad esté protegido de aquellos que buscan acabar con la vida en el planeta.

Infinite (2021) - Tráiler Subtitulado en Español

Parot

Disponible a partir del 20 de agosto España, 2013. Tras la anulación de la “Doctrina Parot”, casi un centenar de terroristas, violadores y asesinos en serie son puestos en libertad antes de que finalicen sus condenas. La sociedad clama indignada por la decisión... y alguien parece escuchar. Uno a uno, los presos liberados aparecen asesinados de la misma forma que lo fueron sus víctimas. Ante los llamados a la venganza y el elogio mediático, Isabel Mora, una policía noble y perseverante que quedó marcada por la violación que sufrió en su juventud a manos de uno de los presos liberados, lo arriesgará todo para atrapar al justiciero.

Fatman

Disponible a partir del 1 de agosto Fatman, una comedia negra navideña interpretada por Mel Gibson, quien interpreta a Papá Noel, Chris Cringle, un ruidoso y poco ortodoxo está luchando para salvar su negocio en decadencia. Mientras tanto, Billy, un niño precoz y descuidado de 12 años, contrata a un sicario para que mate a Santa después de recibir un trozo de carbón en su calcetín.

FATMAN Trailer German Deutsch (2020)

Angel has fallen

En un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Allan Trumbull (Morgan Freeman), su confidente, el agente del servicio secreto Mike Banning (Gerard Butler), es acusado injustamente y detenido después de escapar de su captura. Mike se convierte en un hombre que huye y debe evadir su propia agencia y ser más astuto. El FBI se involucra en la búsqueda de la verdadera amenaza para el presidente. Desesperado por descubrir la verdad, Banning recurre a aliados improbables para ayudar a limpiar su nombre, mantener a su familia fuera de peligro y salvar al país del inminente peligro.

Series

La montaña de entretenimiento también llega con una atractiva lista de series recomendadas. Al catálogo existente en la plataforma, se le suman cuatro series nuevas con historias envolventes: pasando por crímenes en 100 Code, investigaciones y detectives en Mirage y misiones emocionantes Chosen, protagonizada por Milo Ventimiglia.

Películas atrapantes

El amor e historias de la vida real se toman este mes la plataforma de streaming: vidas y anécdotas de grandes personajes, interpretados por reconocidos talentos de Hollywood. Así mismo, dos historias de amor en dos contextos totalmente diferentes, que van desde situaciones actuales, hasta historias surreales. Este mes llega A Tale of Love and Dasrkess, protagonizada por Natalie Portaman, la aclamada Call Me by your Name, con Timotheé y Only Lovers left Alive protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston.

A Tale of Love and Darkness Official Trailer 1 (2016) - Natalie Portman Movie

Para los más chicos

Llegan nuevas historias para continuar aprendiendo y emocionar a la familia. Desde películas y series fantásticas de monstruos, superhéroes hasta viajes en el tiempo y aventuras todo terreno donde la ciencia es más divertida que nunca.

En agosto llega la esperada segunda temporada de Club 57, Danger Force, las nuevas aventuras de Blaze and The Monster Machines en su quinta temporada y A Monster in Paris.