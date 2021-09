Contenidos imperdibles llegan a Paramount+ en octubre

Octubre es un mes de realities con la llegada de Río Shore que continúa con la icónica franquicia Shore de MTV, también desembarca a la plataforma Siendo Pampita, el esperadísimo reality sobre la vida de la modelo argentina que muestra el día a día de su embarazo; además, otra diva se une a la grilla de contenidos: Madonna con su película documental Madame X donde muestra el detrás de escena de uno de sus conciertos más icónicos.

Como siempre películas y series impactantes siguen aterrizando en Paramount+; La segunda Temporada de Star Trek Lower Decks, el thriller de acción protagonizado por Scott Eastwood, Overdrive, y el intrigante policial protagonizado por el nominado al Oscar Liam Neeson, Honest Thief.

Honest Thief: con la esperanza de llegar a un acuerdo, un ladrón de bancos profesional accede a devolver todo el dinero que robó a cambio de una sentencia reducida; pero cuando dos agentes del FBI lo acusan falsamente de asesinato, deberá huir, limpiar su nombre y llevarlos ante la justicia. Protagonizada por el reconocido Liam Neeson (Taken), la modelo y actriz Kate Walsh (Greys Anatomy) y el actor Jai Courtney (Terminator Genesis).

Overdrive: un famoso jefe del crimen obliga a dos legendarios ladrones de coches a robar un vehículo para recuperar su libertad. Junto a dos hermosas mujeres, el equipo tiene una semana para llevar a cabo el atrevido atraco o arriesgarse a perderlo todo, incluyendo sus vidas. Protagonizada por Scott Eastwood (Pacific Rim: Uprising), Ana de Armas (Blade Runner 2049) y Gaia Weiss (Vikings).

Star Trek lower decks - Temporada 2: la segunda temporada de Star Trek: Lower Decks es más grande, divertida y Star Trekkier que nunca. Los fanáticos pueden esperar extraños extraterrestres nuevos (y familiares) para desafiar a las tripulaciones del U.S.S. Cerritos y la U.S.S. Titán. Para Mariner, Tendi, Rutherford y Boimler. La aventura animada apenas comienza. Con producción de los showrunners Alex Kurtzman (Star Trek: en la oscuridad), Mike McMahan (Solar Opposites) y el elenco compuesto por Jack Quaid (The Boys), Noël Wells (Saturday Night Live) y Jerry O’Connell (Crossing Jordan).

Madame X: filmada en Lisboa, Portugal, la película captura la actuación excepcional y entusiasta de la gira del ícono del pop Madonna. Esta película pensada en exclusiva para el streaming, es una experiencia íntima sin precedentes que llevará a los espectadores a un viaje tan convincente y audaz como la intrépida personalidad de Madonna. Madame X, una agente secreta que viaja por todo el mundo, cambia de identidad, lucha por la libertad y lleva la luz a lugares oscuros. Dirigido por Nuno Xico.

Siendo Pampita: un reality show sobre la vida profesional y personal de la icónica estrella argentina “Pampita”, Carolina Ardohain. Producido por Roberto Garcia Moritán, marido de Pampita, quién forma parte también del reality junto a la actriz, conductora y modelo.

Series intrigantes

Guilty Party: está protagonizada por Beckinsale como Beth Baker, una periodista desacreditada y desesperada por salvar su carrera que se aferra a la historia de una joven madre condenada a cadena perpetua por mutilar y asesinar a su marido, delitos que afirma no haber cometido. Al tratar de descubrir la verdad, Beth se encuentra en un lío mientras lucha con los contrabandistas de armas de Colorado, la cultura del clickbait, el estancamiento del matrimonio y su propio pasado oscuro. Protagonizada por Kate Beckinsale (Underworld) y Geoff Stults (The Finder).

Para toda la familia

Club 57 - Segunda temporada: los hermanos Eva y Ruben viajan accidentalmente en el tiempo hasta 1957. Eva se enamora de JJ y decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que cambia la vida de todos. Protagonizada por la conocida actriz y cantante venezolana Evaluna Montaner y el actor, cantante y youtuber colombiano Sebastián Silva

Santiago of the Seas: es una serie interactiva de acción y aventuras para niños en edad preescolar. Sigue a Santiago Montes, un niño isleño de 8 años que desentierra la brújula mística del legendario pirata Capitán Calavera, el buen pirata de alta mar. Con brújula en mano y la ayuda de sus mejores amigos, el primo Tomás, Lorelai la sirena y su rana mascota Kiko, Santiago emprende misiones heroicas en el barco pirata de Calavera, El Bravo. ¡Pero no todo es viento en popa! Santiago debe ser más listo y pirata que los villanos nefastos que habitan en este nuevo mundo feliz. Producido por Nickelodeon Animation Studios y creado por Niki Lopez, Leslie Valdes y Valerie Walsh Valdes.

Drama Club: en esta nueva serie llamada “Drama Club” veremos una comedia de estilo falso documental sobre el funcionamiento interno de un club de teatro de una escuela secundaria. Producida por Nickelodeon Productions en marzo de este año, esta serie cuenta con 10 episodios actualmente. El elenco lo componen Chase Vacnin, Kensington Tallman, Telci Huynh y Nathan Janak.