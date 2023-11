“CSI Vegas”, el drama policial continúa

Fue a mitad de los años 90 cuando Anthony E. Zuiker se juntó con el reconocido productor Jerry Bruckheimer con una idea en mente: hablar de los “nuevos” policías de Las Vegas, Foto: CBS - Sonja Flemming

Las Vegas, la ciudad del pecado, pero también la ciudad donde todo comenzó. Al menos para los millones de fanáticos de CSI, la serie y franquicia que nació hace más de 20 años y que ahora da comienzo por fin a un nuevo capítulo en su vida.

Sí, a más de siete años de “Inmortalidad”, el recordado episodio doble y final de CSI: Crime Scene Investigation, la franquicia regresó el 3 de octubre a la pantalla de AXN con CSI: Vegas, la más esperada de sus secuelas. Lo hace con un brillante nuevo equipo de investigadores, liderado por Maxine Roby (Paula Newsome) y varios viejos amigos: Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) y David Hodges (Wallace Langham).

Juntos, utilizarán nuevas técnicas y tecnologías forenses para hacer lo que mejor saben hacer: investigar, seguir la evidencia y asegurar la justicia en la más célebre “ciudad del pecado”. La serie vuelve a usar el conocido himno de The Who, “Who Are You” como tema de apertura.

DONDE TODO COMENZÓ

Fue a mitad de los años 90 cuando Anthony E. Zuiker se juntó con el reconocido productor Jerry Bruckheimer con una idea en mente: hablar de los “nuevos” policías de Las Vegas, los peritos forenses y criminólogos que utilizaban las últimas tecnologías y los registros de ADN para resolver los más difíciles casos policiales.

Y así nació el suceso, CSI: Crime Scene Investigation se estrenó en octubre de 2000 y duró 15 temporadas, generando en el camino tres famosos spinoffs (CSI: Miami, CSI: Nueva York y CSI: Cyber) e inspirando a muchas otras series que luego recogieron el guante de la temática, como NCIS, entre otras.

TRUTH LIES HERE

“La verdad yace aquí”. Eso nos dice desde el comienzo CSI: Vegas, serie que llega para darle un giro a la franquicia CSI, muchas veces definida como “la más vista del mundo entero”. El productor de la serie, Jason Tracey, habló en entrevista sobre el regreso de la serie.

¿Cuál es la premisa de “CSI: Las Vegas”?

“CSI: Vegas”cuenta la historia de un grupo de investigadores forenses que utilizan esencialmente un conjunto de herramientas que pueden entenderse más tradicionalmente como científicas, en lugar de policías con pistolas y placas tirando la puerta abajo en persecución de los malos.

¿Cuál fue la idea de reiniciar la franquicia CSI?

Creo que al principio el plan era hacer una serie limitada para conmemorar el 20 aniversario de la serie. Pero a medida que nos adentrábamos en el proyecto, nos dimos cuenta de que había mucho más y de que teníamos un capítulo completamente nuevo que contar. Obviamente, la serie original terminó hace unos seis años. Vimos a Gil Grissom y Sara Sidle zarpar hacia la puesta de sol y muchas cosas han cambiado en nuestro mundo desde entonces, y parecía el momento adecuado para que esos héroes volvieran a bajar del barco y lanzar una nueva iteración.”

¿Cuál es el aspecto más atractivo de esta nueva encarnación de CSI?

Siempre he sido un gran fan de la serie original, especialmente del capítulo de Las Vegas, y cuando recibí la llamada de que estaban buscando ideas sobre cómo traerla de vuelta, o por qué traerla de vuelta, se me quedó grabada en la cabeza una pequeña investigación que había hecho sobre medicina forense. Y era la posibilidad de que alguien en el laboratorio hubiera estado fabricando pruebas ilegalmente durante toda la serie, y eso podría poner en peligro todos los grandes casos antiguos que hemos visto. Esa gran palanca se sentía como la entrada a la historia que queríamos contar.”

5¿Qué personajes de la serie original regresan y qué personajes nuevos desean incluir?

Volverán Gil Grissom, Sara Sidle, Billy Petersen y Jorja Fox. También tenemos apariciones de Paul Guilfoyle interpretando a Jim Brass, y tenemos a Wallace Langham retomando su papel de David Hodges, y él es en gran medida una pieza central de la temporada. Y además de estos campeones que regresan, tenemos un elenco de nuevos personajes, empezando por Maxine Roby, interpretada por Paula Newsome. Es una genetista de formación que se ha hecho cargo del laboratorio criminalístico de Las Vegas. También tenemos un par de sus principales investigadores. Tenemos a Joshua Folsom, interpretado por Matt Lauria, que es una especie de experto en reconstrucción que viene de Las Vegas. Y tenemos a Mandeep Dhillon interpretando a Allie Rajan. Ella viene de Mumbai y es una especie de arqueóloga forense de formación. Y por último, tenemos a Mel Rodríguez interpretando a Hugo Ramírez aquí en la morgue.

¿Ha sido divertido mezclar los personajes existentes con un nuevo grupo de CSI?

Es un reto, pero también es realmente donde está la diversión. Creo que estamos aprendiendo mucho acerca de lo que ha cambiado para nuestros personajes que regresan, y estamos conociendo a todo un nuevo elenco a través de las interacciones de la iteración anterior y nuestra nueva gente. Y ver cómo rebotan unos en otros ha sido una forma estupenda de ensombrecer, ya sabes, lo que se percibe inicialmente. Consigues un poco más de inglés porque hay un punto de anclaje para los fans que vuelven.

¿Qué trae de vuelta a Grissom y Sara a Las Vegas?

Nuestra historia comienza realmente con un ataque a uno de nuestros personajes que regresan, Jim Brass, pero también al propio laboratorio, en un sentido macro. Así que una de las formas en que conocemos a nuestra nueva gente es que están como bajo la mira y bajo el microscopio, y buscan un poco de ayuda de Grissom y Sara.

¿Explorará la serie la vida personal de sus personajes

Me encanta la forma en que la serie original de CSI nos introdujo en las vidas de estas personas en el trabajo y, con el tiempo, nos dio una especie de cuentagotas de sus vidas en el hogar y lo que coloreaba toda su visión del mundo, y nos dio una pequeña muestra del carácter fuera del trabajo. Y creo que en 2021, el público está preparado para más de eso. Todavía estamos principalmente sobre las investigaciones que llevan a cabo, pero creo que vas a estar volviendo a casa con estos personajes un poco más y poniéndote al día con ellos un poco más rápido, obteniendo un sabor de quiénes son estas personas tanto dentro como fuera del trabajo.