¿Cuáles son las series que lo harán viajar en el tiempo?

Plataformas en streaming como Netflix, HBO y Prime Video han revivido varias épocas a través de sus producciones, ambientadas en décadas diferentes.

Actualmente, las diferentes plataformas de streaming ofrecen miles de producciones que hacen parte de su catálogo, muchas de ellas ambientadas en el pasado reviviendo la nostalgia de muchos, y enseñando a otros un poco de historia. Estas son algunas de las series de época que han traído de vuelta los viejos tiempos y han dejado ver, incluso, el futuro.

Stranger Things

La serie creada por los hermanos Duffer es todo un movimiento. Desde su lanzamiento en 2016, logró tanto éxito que se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix y logró ser la más vista a nivel mundial, y es que el estreno de la cuarta temporada trajo al presente, ahora más que nunca, la moda y la música ochentera, y revivió una época que para muchos era desconocida.

Stranger Things T1 | Tráiler en ESPAÑOL | Netflix España

Gracias a la cuarta temporada de la serie, la canción “Running Up That Hill” de la cantante británica Kate Bush volvió a los primeros lugares de las listas luego de 34 años. El tema de la artista británica alcanzó el fin de semana del estreno el primer puesto en las descargas de iTunes tres décadas después de su lanzamiento gracias a su destacada presencia en la serie, que también ha hecho que se disparen sus reproducciones en plataformas como Spotify.

“Running Up That Hill” suena por primera vez al comienzo de la cuarta temporada de Stranger Things, mientras Max camina por los pasillos de la escuela con su walkman. La canción regresa unos episodios más tarde, mientras la chica lamenta la muerte de su hermano y lucha por escapar de su mismo destino al enfrentarse a Vecna, el gran villano de los nuevos capítulos.

Dark

Una de las producciones de Netflix que también rompió récords fue Dark, la serie alemana que confundió a más de uno con su árbol genealógico que parece más una operación matemática. Si bien está ambientada en tres épocas que incluyen pasado, presente y futuro, “Dark” también revivió en Europa y el mundo grandes éxitos de los años 80.

DARK: Temporada 2 | Tráiler de la trilogía | Netflix

Según la sinopsis de “Dark”, “la historia comienza en 2019, pero se extiende a través del viaje en el tiempo para incluir argumentos en 1986 y 1953, a medida que ciertos personajes de las familias principales de la serie se dan cuenta de la existencia de un agujero de gusano en las cuevas situadas debajo de la central nuclear local, dirigida por la influyente familia Tiedemann. Durante la primera temporada, comienzan a revelarse secretos sobre las familias Kahnwald, Nielsen, Doppler y Tiedemann, y sus vidas comienzan a desmoronarse a medida que los lazos entre los niños desaparecidos y las historias de la ciudad y sus ciudadanos se hacen evidentes”.

La playlist de “Dark” incluye canciones como “You Spin Me Round” de Dead or Alive, “Shout” de Tears for Fears, “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, entre otras. En plataformas musicales como Spotify, Deezer o iMusic varias listas hechas por fans de la serie se volvieron virales.

Rush: al borde de la emoción

Disponible en Netflix, esta película de ficción trae a la pantalla la rivalidad entre el piloto austriaco Niki Lauda, interpretado por Daniel Brühl, y el piloto británico James Hunt, interpretado por Cris Hemsworth. Ambientada en la década de 1970, la película explora la forma de conducir y la vida de estos pilotos en una era de Fórmula 1 de “raíces”.

Rush - Theatrical Trailer

Según la sinopsis de “Rush”, James Hunt y son dos pilotos de carreras que desarrollan una feroz rivalidad en 1970 en una carrera de la Fórmula 3 en el circuito de Crystal Palace en Inglaterra, cuando los autos de ambos se salen y Hunt gana finalmente la carrera. Hunt es un británico joven y temerario que tiende a vomitar antes de cada carrera y por ser juerguista y libertino, mientras que Lauda es un austriaco reservado y un genio de la técnica que confía en la precisión de los monoplazas de la escudería con la que compite. En una discusión acalorada con su padre, que no acepta que su hijo sea piloto de carreras, alega que es para playboys y aficionados sin cerebro y le dice que el apellido es de políticos y economistas (debido a que su familia es conocida por los negocios).

Esta película revivió en muchos el amor por este deporte, así como varios eventos y locaciones que fueron emblemáticos. El rodaje tuvo lugar en el antiguo autódromo de la Segunda Guerra Mundial, en el aeropuerto de Blackbushe en Hampshire, Snetterton.

Para “Rush” se utilizaron carros de carreras antiguos y algunas réplicas para las grabaciones de las carreras, además, el circuito de Nürburgring donde se accidentó Niki Lauda y quedó atrapado entre los escombros casi perdiendo la vida, fue una de las locaciones de la producción.

Bridgerton

Esta serie está ambientada en la alta sociedad londinense durante el periodo Regencia inglés del siglo XIX. La historia se centra en dos familias, los Bridgerton y los Featherington y su primera temporada tuvo tanto éxito que llegó a ser de las series más vistas en Netflix, reviviendo una época desconocida para muchos y olvidada para otros.

Bridgerton | Tráiler oficial | Netflix

Según los reportes de audiencias, “Bridgerton” superó los 82 millones de visualizaciones, convirtiéndose así en la serie más vista de Netflix en 2021. La historia de amor entre Simon Basset y Daphne Bridgerton cautivó al mundo entero y se convirtió en un referente de las series de época.

De momento, las dos primeras temporadas de ‘Bridgerton’ han seguido el orden propio de los libros de Julia Quinn. La primera tanda adaptó ‘El duque y yo’, mientras que la segunda llevó a la pequeña pantalla ‘El vizconde que me amó’. Con lo cual, por lógica, la tercera entrega tendría que adaptar la tercera novela de la saga, ‘Te doy mi corazón’. Sin embargo, las cosas no están tan claras como parece.

Rhimes confirmó que la serie podría saltarse el orden cronológico de los libros. “Hay ocho hermanos Bridgerton, así que planeamos seguir las historias románticas de cada uno de ellos. No vamos a ir necesariamente en orden, pero vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias”, declaró a Entertainment Weekly.

Pose

La exitosa serie de FX revive una de las épocas más importantes en la historia de la escena cultural afroamericana LGBTIQ+ en la década de 1980 en la primera temporada, y en 1990 en la segunda. “Pose” muestra de manera detallada cómo se consolidó la cultura del baile en Nueva York y la formación de las “casas” que competían por diferentes trofeos en las noches.

Pose (FX) Trailer HD - Evan Peters, Kate Mara series

La serie trajo a la actualidad nuevamente el famoso “Voguing” como símbolo de lucha dentro de la comunidad LGBTIQ+ a través de la música de artistas que apoyaban la causa, como el caso de Madonna, quien estrenó su canción “Vogue” en 1990 luego de verlo en persona.

Esta serie catalogada como transgresora por contar con el mayor elenco LGBTI y trans en la historia de la televisión, espera marcar un hito en los contenidos guionados, pues explora la unión de varios elementos de la sociedad neoyorkina de la época: la subcultura del ballroom, el auge del universo de lujo de la era Trump y la escena social y literaria del centro de la ciudad.