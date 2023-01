¿Cuándo se estrena en Netflix el final de “The Walking Dead”?

Los nuevos capítulos de la serie precuela protagonizada por Colman Domingo y Alycia Debnam-Carey llegarán en 2023. Foto: Cortesía

Basada en el cómic de Robert Kirkman, The Walking Dead llegará a su inevitable desenlace. Un final muy esperado por los fans que llegará antes de lo previsto a Netflix, que estrenará la tercera y última tanda de episodios de la temporada 11.

Tras doce años, AMC pone punto y final al drama zombie con el que ha cosechado, además de una legión de seguidores, 16 nominaciones a los premios Emmy, de los que ganó dos de ellos. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan cuándo terminará The Walking Dead con sus ocho capítulos finales.

Por esta razón, el servicio de streaming decidió ofrecerles a los fans de la ficción un inesperado regalo navideño. Lo hizo al publicar en su plataforma la fecha en la que los espectadores podrán disfrutar de la tan esperada conclusión de la serie. Será, nada más y nada menos, que el 6 de enero de 2023, o lo que es lo mismo, uno de los días más especiales del año: el Día de Reyes, casi dos meses después de la emisión de su final en AMC, el pasado 20 de noviembre.

Claro que el hecho de que The Walking Dead concluya su historia, no significa que su universo no continúe en expansión. Pese a que los seguidores tendrán que despedirse de personajes como el Daryl de Norman Reedus o el Negan de Jeffrey Dean Morgan, el universo creado por Robert Kirkman continuará creciendo.

AMC estrenará la temporada 8 de Fear The Walking Dead. Los nuevos capítulos de la serie precuela protagonizada por Colman Domingo y Alycia Debnam-Carey llegarán en 2023 con el regreso de uno de sus personajes clave: el de Kim Dickens como Madison Clark. Otro de los spin-offs más esperados por los fans es el protagonizado por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan como Maggie y Negan. Titulado, The Walking Dead: Dead City, la serie seguirá las aventuras de los personajes en Nueva York, que verá la luz en abril de 2023.

Además, a esto hay que sumarle otra ficción que ya está en marcha con Daryl como protagonista; una trilogía de películas encabezadas por el Rick Grimes de Andrew Lincoln. Sin olvidar, claro, el hecho de que AMC podría renovar por una temporada 2, Tales of the Walking Dead, por lo que la franquicia tiene asegurado su futuro.