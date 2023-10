La secuela cancelada de “Guerra Mundial Z” habría sido como “The Last Us”

La película, protagonizada por Brad Pitt, se estrenó en 2013. Su secuela fue cancelada definitivamente en 2019. Foto: Paramount Pictures

En 2013 llegó a los cines “Guerra Mundial Z”, adaptación del popular libro apocalíptico de Max Brooks protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Marc Forster. Tras conseguir un moderado éxito en taquilla, donde alcanzó los 540 millones en recaudación, Paramount Pictures puso en marcha la secuela que iba a estar dirigida por David Fincher y que nunca vio la luz. Ahora, el director de “Seven” y “El club de la pelea” asegura que está “feliz” de que el proyecto no saliera adelante, ya que iba a ser muy parecido a la serie de HBO “The Last of Us”.

Después de continuos retrasos en la producción y discrepancias en el presupuesto, la segunda entrega de “Guerra Mundial Z” fue cancelada definitivamente por Paramount en febrero de 2019. Ahora, en una entrevista con la edición británica de la revista GQ, con motivo del estreno de su nuevo filme, “El asesino” (The Killer), thriller protagonizado por Michael Fassbender y Tilda Swinton, el cineasta ha revelado algunos de los planes que tenía para la continuación de la saga zombi.

“Bueno, era un poco como ‘The Last of Us’. Estoy orgulloso de que no hiciéramos lo que íbamos a hacer, porque la serie tiene mucho más terreno para explorar lo mismo. En nuestro opening, íbamos a usar un pequeño parásito. Ellos lo usaron en el suyo, y en esa maravillosa secuencia inicial con el programa de entrevistas al estilo de Dick Cavett y David Frost”, afirma Fincher haciendo referencia a la exitosa serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey que se estrenó a principios de este año.

La exitosa película de 2013 protagonizada por Pitt y dirigida por Marc Forster era una adaptación, bastante libre, de la novela homónima de Max Brooks, que narra la historia del apocalipsis zombi con un relato construido a partir de entrevistas a los supervivientes. La adaptación cinematográfica seguía los pasos del antiguo empleado de las Naciones Unidas Gerry Lane (Pitt) en su viaje a través del mundo para intentar detener una epidemia zombi que acaba de estallar y que amenaza con destruir la humanidad.

Después de que la película recaudara US$540 millones en todo el mundo, se puso rápidamente en marcha una secuela, pero tuvo que hacer frente a varios obstáculos, entre ellos que el director inicial, el español J.A. Bayona, acabara abandonando el proyecto tras repetidos retrasos. Fincher firmó más tarde, pero en 2019, Paramount detuvo la preproducción en un momento en el que los problemas presupuestarios llegaron a un punto crítico.

Un año después de la cancelación, en entrevista para The Hollywood Reporter con parte del equipo de Plan B, el productor Jeremy Kleiner comentó que aún no se daban por vencidos con respecto a la secuela de “Guerra Mundial Z”, y que mantenían la esperanza continuar con la adaptación del universo zombi de Max Brooks “algún día”. “Nos encanta el libro de Max Brooks. Amamos su universo. No sentimos que ‘World War Z’ esté completamente terminado y finiquitado”, afirmó.

