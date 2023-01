De Corea del Sur a Netflix: estas son las nuevas producciones que llegan este 2023

"A Time Called You" será una de las nuevas series románticas que presentará Corea del Sur junto a Netflix este 2023. Foto: Cortesía: Netflix

Del romance a la acción, de las series a las películas, de la ficción a la realidad, Corea del Sur propone un catálogo de entretenimiento para este 2023 a través de Netflix, donde volverán con nuevos episodios, series como “The Glory”, “Sweet Home” y “D.P.”.

Los seguidores globales de ‘K-Content’ continúan creciendo, con más del 60% de todos los miembros de Netflix eligiendo ver un título coreano el año pasado.

En América Latina, donde la visualización de contenido coreano se ha duplicado año tras año desde 2017, el 85 % de los miembros eligió ver contenido coreano en 2022, con 34 títulos que alcanzaron las listas de los 10 principales más vistos en países como Brasil, Argentina, Chile, México, Perú y Colombia.

“Durante el último año, las series y películas coreanas han aparecido regularmente en nuestra lista Global Top 10 en más de 90 países, y tres de los programas más vistos de Netflix son de Corea del Sur. Este año, seguiremos creciendo con las historias que contamos y cómo las contamos”, comentó Don Kang, vicepresidente de contenido en Corea del Sur.

La supervivencia se ha convertido en un tema recurrente en algunas de estas producciones, ya sea batallando contra monstruos durante los días oscuros de 1945 en “Gyeongseong Creature”, luchando por respirar en el futuro distópico de la serie de ciencia ficción “Black Knight”, o combatir para proteger a Joseon durante la época colonial japonesa en “Song of the Bandits”.

Además, el romance también estará presente en las nuevas entregas de este 2023, series como “A Time Called You”, “Behind Your Touch (WT)”, “Crash Course in Romance”, “Destined With You”, “Doona!”, “King the Land”, “Love to Hate You” y “See You In My 19th Life”, serán algunas de las producciones que llenarán de amor a la plataforma de streaming.

Por otro lado, también habrá series enfocadas en la denuncia social (”Bloodhounds”, “Celebrity”, “Mask Girl”), drama (”Daily Dose of Sunshine”, “Queenmaker”, “The Good Bad Mother”) y temáticas distópicas (”Goodbye Earth”).

El año pasado, las películas coreanas y los realities se volvieron cada vez más populares entre las audiencias globales. El thriller de acción “Carter” fue una de las 10 películas extranjeras más vista en 2022, mientras que el reality show de citas “Singles Inferno” se encuentra actualmente en el Top 10 global de habla no inglesa.

Este año, Netflix está ampliando su oferta cinematográfica con seis películas coreanas, comenzando con el thriller de ciencia ficción “JUNG-E” el 20 de enero, seguido de “Kill Boksoon”, que representa a un asesino profesional con instintos maternales en conflicto, y “Believer 2″, una secuela de una cinta de acción criminal que gira en torno a bandas de narcotraficantes.

Otras películas exploran los temas de la venganza (”Ballerina”), la rivalidad entre profesores y alumnos (”The Match”) y la piratería (”Unlocked”).

Mientras tanto, aquellos que aman vivir indirectamente tendrán una gran variedad de contenido con una lista de reality shows como “Physical: 100″, “Siren: Survive the Island”, “Zombieverse”, “Nineteen to Twenty” y “The Devil’s Plan”.

Dentro del radar también se encuentran dos documentales, “Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film”, hasta el momento ese será el nombre de la producción que rastreará la búsqueda de la película debut del director ganador del Óscar Bong Joon-Ho, mientras que el documental sobre crímenes reales “In the Name of God: A Holy Betrayal” explora a los autoproclamados ‘mesías’ en la historia coreana moderna.