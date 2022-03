“Dear” y “Wecrashed” aterrizan en Apple TV en marzo de 2022

"Dear", "Wecrashed", “The Last Days of Ptolemy Grey” y "Pashinko" son las novedades para este mes de marzo. Foto: Cortesía

Apple TV ha dejado una selección de cuatro series que estrenarán en este mes. La serie coreana “Pachinko” es uno de los más esperados, a esta se le suma “Dear” que destaca a líderes, artistas y atletas reconocidos, por su parte “The last days of ptolemy grey” es una serie familiar y “Wecrashed” basada en el exitoso podcast de Wondery.

Novedades

“Dear” nueva temporada

Viernes 4 de marzo

Llega la segunda temporada de la inspiradora y aclamada serie no guionada “Dear...”, del ganador del premio Emmy y Peabody, R.J. Cutler. Mostrando una nueva lista de íconos, sus historias esclarecedoras y las vidas de aquellos a quienes han impactado, la serie se estrenará a nivel mundial el viernes 4 de marzo. La nueva temporada llega inmediatamente tras el éxito mundial del documental de Cutler, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, el cual recibió cuatro nominaciones al Emmy y recientemente fue nominado a Mejor Documental para los Premios de la Academia de este año.

(Le recomendamos: Recomendados de Netflix: Estos son los estrenos de películas y series para marzo)

La segunda temporada de “Dear…” destacará a líderes, artistas y atletas reconocidos internacionalmente y cómo han dado forma a la cultura y la sociedad a través de una colección de cartas íntimas de sus fanáticos. Al leer estas cartas, cada figura aprende cómo ha impactado a otros sin saberlo y obtiene una nueva visión de cómo su trabajo ha hecho una contribución única a la comunidad global.

La nueva temporada presenta un episodio con el difunto André Leon Talley, ex director creativo y periodista de Vogue, quien previamente colaboró con Cutler en el aclamado documental “The September Issue”.

Dear… Season 2 — Official Trailer | Apple TV+

“The last days of ptolemy grey”

Viernes 11 de marzo

Producida y protagonizada por el nominado al Oscar Samuel L. Jackson, y basada en la aclamada novela del autor de best-sellers Walter Mosley, quien adapta la historia para la pantalla y se desempeña como productor ejecutivo. La serie de seis episodios sobre la familia, la memoria y el legado se estrenará mundialmente el viernes 11 de marzo en Apple TV+ con los primeros dos episodios, seguidos de un nuevo capítulo cada viernes.

Proveniente de Apple Studios, “The Last Days of Ptolemy Grey” está protagonizada por Jackson como Ptolomeo Grey, un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por si mismo. Cuando repentinamente se queda sin su cuidador de confianza y al borde de hundirse aún más en una demencia solitaria, Ptolomeo es asignado al cuidado de la adolescente huérfana Robyn, interpretada por la nominada al premio BAFTA Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”).

Cuando se enteran de un tratamiento que puede restaurar los recuerdos afectados por la demencia de Ptolomeo, comienza un viaje hacia impactante verdades sobre el pasado, el presente y el futuro. Además de Jackson y Fishback, la serie Apple Original presenta a Cynthia Kaye McWilliams (“Coyote,” “Real Husbands of Hollywood”), Damon Gupton (“Black Lightning,” “Bates Motel”), Marsha Stephanie Blake (“I Am Your Woman,” “When They See Us”), Walton Goggins (“Justified,” “The Unicorn”) y Omar Miller (“The Unicorn,” “Ballers”).

(Le puede interesar: “Shining Vale” es el lanzamiento al que le apuesta Starzplay en marzo)

Junto a Mosley y Jackson, “The Last Days of Ptolemy Grey” cuenta con la producción ejecutiva de la socia productora de Mosley, Diane Housli

The Last Days of Ptolemy Grey — Official Trailer | Apple TV+

“Wecrashed”

Viernes 18 de marzo

La muy esperada nueva serie limitada basada en el exitoso podcast de Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork’' de Lee Eisenberg y Drew Crevello y protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia y SAG, Jared Leto y Anne Hathaway. La serie limitada también está protagonizada por Kyle Marvin, junto a America Ferrera y O-T Fagbenle. “WeCrashed” se estrenará mundialmente en Apple TV+ con los primeros tres episodios el 18 de marzo de 2022, seguidos de nuevas entregas semanales todos los viernes durante su temporada de ocho episodios hasta el 22 de abril.

La serie está inspirada en hechos reales - y en una historia de amor en el centro de todo. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de $ 47 mil millones en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué sucedió?

“WeCrashed” es una creación de Eisenberg (la nominada al Premio Spirit “Little America,” “Good Boys”) y Crevello (“The Long Dark”), quienes también se desempeñan como coguionistas, productores ejecutivos y co-showrunners, está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra (“This is Us,” “Crazy Stupid Love”). Requa y Ficarra son productores ejecutivos junto a Charlie Gogolak, Hathaway y Natalie Sandy. Leto y Emma Ludbrook son productores ejecutivos a través de su productora Paradox y Hernan Lopez, Marshall Lewy y Aaron Hart productor ejecutivo de Wondery.

WeCrashed — Official Teaser | Apple TV+

“Pachinko”

Viernes 25 de marzo

La esperada serie dramática internacional que se estrenará mundialmente en Apple TV+ el 25 de marzo de 2022. La serie se contará en tres idiomas: coreano, japonés e inglés, y debutará con los primeros tres episodios seguidos de nuevas entregas semanales cada viernes durante su temporada de ocho episodios hasta el 29 de abril de 2022. La serie está basada en el `bestseller’ de The New York Times del mismo nombre.

Pachinko — Official Trailer | Apple TV+

Con un alcance épico y un tono íntimo, la historia comienza con un amor prohibido y culmina en una saga arrolladora que viaja entre Corea, Japón y Estados Unidos para narrar una historia inolvidable de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas.

“Pachinko” está escrita y producida por Soo Hugh (“The Terror”, “The Killing”), creadora de la serie y showrunner. Kogonada y Justin Chon son productores ejecutivos y dirigieron cuatro episodios cada uno, Kogonada dirigió el piloto. Michael Ellenberg y Lindsey Springer son productores ejecutivos de Media Res; Theresa Kang-Lowe es productora ejecutiva para Blue Marble Pictures; y el coproductor ejecutivo Dani Gorin de Media Res, junto con Richard Middleton, David Kim y Sebastian Lee.