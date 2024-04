“Devuélveme la vida”, una historia de amor y prejuicios

Esta historia cuenta con la producción general de Asier Aguilar, bajo la dirección en la primera etapa de Mónica Botero y Johnny Hendrix Hinestroza, Foto: Cortesía

A las noches de Caracol Televisión llega un melodrama clásico que gira en torno a la dinastía Azcárate, una de las familias más poderosas del Valle del Cauca en la segunda mitad del siglo XX y que está liderada por Alfredo Azcárate, un patriarca abrumado por la muerte de su esposa, quien falleció muy joven en un accidente. Un día, como cualquier otro, uno de los trabajadores de la hacienda ensilló mal al caballo que montaba, sin percatarse, causándole la muerte a la mujer de Azcárate, y creándole a él un odio profundo hacia la clase trabajadora. Su mujer le dejó a Mariana, su única hija y heredera de la hacienda algodonera La Victoria.

Esta producción, ambientada en los años 50 y 70 y que muestra paisajes con campos de siembra de algodón, se inicia mostrando la infancia de Mariana, quien crece en la hacienda sin ningún tipo de prejuicio hacia los jornaleros que allí trabajan. Para ella, Joaquín Mosquera, el niño afro e hijo del mayordomo de la hacienda, es como su hermano. Pero con los años esa amistad inocente y divertida se convierte en un amor tan pasional como prohibido.

Cuando Mariana cumple la mayoría de edad, da rienda suelta a su amor por Joaquín y desata la furia de su padre, un hombre extremadamente clasista, que se opone rotundamente a que esta relación prospere y más aún cuando descubre que su hija está embarazada. Él, lleno de ira y junto a Rogelio Benítez, su fiel capataz e hijo bastardo de su primo Orlando, toman la decisión de deshacerse de Joaquín y del bebé que viene en camino inculpándolo de un crimen que no cometió.

Juntos orquestan un plan donde Joaquín es dado por muerto, mientras Mariana es internada en un convento con el fin de esconder su embarazo. Al dar a luz le dicen que su bebé ha muerto, y ella se sume en una profunda depresión. Devastada, Mariana comienza a tener problemas psicológicos producto de los traumas que enfrena, pero su instinto de madre le dice que su hijo está vivo.

Esta serie está grabada en exteriores, en imponentes paisajes y locaciones del país, buscando recrear la época de este melodrama clásico. Asier Aguilar, productor general de “Devuélveme la vida” habla del proyecto. “Recrear el mundo del algodón desde los años 50 hasta finales de los 70, fue un reto importante para el departamento de arte y de producción, porque el cultivo de algodón en Colombia, actualmente, es esporádico y para lograr tener la mata en flor teníamos que grabar en momentos muy específicos del año y en regiones bastante apartadas”, comentó.

Uno de los retos para la producción consistió en reflejar una realidad marcada por el racismo en una historia de ficción. El cuidado de los guiones y las opiniones de los actores fueron fundamentales pare escribir una historia sólida enmarcada en la época. “Me parece que este es el momento preciso para abordar estas situaciones, porque más allá del racismo, “Devuélveme la vida” habla también de política, de la segregación, la represión, la misoginia y es una situación que no hemos dejado de vivir, no podemos disfrazar una realidad que existía, existe y va a existir. Tenemos que seguir educándonos para llevar este mensaje claro”, afirmó el actor cucuteño Modesto Lacen, quien interpreta a Graciliano Mosquera en la serie.

“Pienso que esta producción genera un impacto desde el principio precisamente por el tema del racismo. Hay que tener en cuenta que, aunque la historia sea inventada, se desarrolla en una época en la que, nos guste o no, estas cosas pasaban. No estamos buscando defender ese rol de superioridad por parte del hombre blanco, ni el de la mujer sumisa, sino todo lo contrario, se está narrando una historia con un contexto real, y la idea es que la gente al ver la producción tenga muchas ganas de no repetir todas estas cosas” agregó el actor Sergio Herrera, que interpreta a Joaquín.

Para María José Camacho, la protagonista, no fue difícil meterse en la piel de Mariana, pues reveló que desde que leyó el guion se sintió identificada con varias características, pero lo que más le llamó la atención fue el hecho de que su personaje perteneciera a ese grupo de mujeres que tenían un pensamiento adelantado para la época, y que fueron quienes comenzaron a hacer cambios importantes en la sociedad colombiana. “Siento que es una combinación de muchos elementos no solo propios, sino también del entorno social de esa época y de la actual”, reveló la actriz.

El ingrediente principal de “Devuélveme la vida” es el amor, y para Camacho esto fue clave dentro de su personaje. Mariana, siendo la hija de un hacendado blanco, se enamora de Joaquín, un hombre afro, hijo de un mayordomo que trabaja dentro de la hacienda. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder ante el desacuerdo de los demás, saben que no será fácil sacar adelante la relación, pero aun así deciden continuar juntos. “Creo que el amor mueve montañas, pero la montaña que se mueve genera caos. Eso es lo que ocurre en esta historia”, concluyó Camacho.

“Devuélveme la vida” cuenta con un reparto encabezado por María José Camacho, Paula Castaño, Ricardo Mejía, Sergio Herrera, Maía Landaburu, Jairo Camargo, Luis Gerónimo Abreu, Modesto Lacén, entre otros.