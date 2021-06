Llega uno de los días más especiales del año y Paramount+ tiene preparado un contenido para ver en streaming: películas, series de acción, comedias, drama, terror y más.

Para la familia

Una selección de películas de comedia e infantiles, para que todos los padres puedan reír y disfrutar en familia.

Daddys Home 2: el gruñón papá de Dusty (Mark Wahlberg) y el excesivamente cariñoso papá de Brad (Will Ferrell) llegan de visita por Navidad. Pese al caos que generan sus padres, Dusty y Brad intentan dejar a un lado sus diferencias y ofrecerles una Navidad inolvidable a los niños. Una comedia para todas las edades con Mel Gibson y John Cena

How to train your dragon: Hipo, un vikingo adolescente, comienza las clases de entrenamiento con dragones y ve por fin una oportunidad para demostrar que es capaz de convertirse en guerrero cuando hace amistad con un dragón herido. Comedia animada nominada al Óscar, con voces de Jay Baruchel, Jonah Hill, Kristen Wiig y Gerard Butler.

'How to Train Your Dragon' Trailer HD

Kung fu pand: El panda Po sueña con convertirse en un maestro del kung-fu. Su deseo se hace realidad cuando es inesperadamente elegido para cumplir una antigua profecía para poder proteger a su gente de Tai Lung, un maldito leopardo de nieve. Con las voces de Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane y Lucy Liu.

Un poco de acción

Tres películas de acción con actores premiados que llegan a impactar la pantalla de todos los padres en su día:

The hitman’s bodyguard: el mejor guardaespaldas del mundo tiene un nuevo cliente; un sicario que debe testificar en la Corte Penal Internacional. Los protagonistas tendrán que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para llegar a tiempo al juicio. Protagonizada por Ryan Reynolds, Salma Hayek y Samuel. L. Jackson.

John Wick: la historia se centra en John Wick, buscando a los hombres que irrumpieron en su casa, robaron su antiguo coche (Ford Mustang de 1969) y mataron a su cachorro, que fue un último regalo para él de su esposa recientemente fallecida. Protagonizada por Keanu Reeves y el elenco de Alfie Allen, Ian McShane y John Leguizamo.

John Wick (2014) - Official Trailer - Keanu Reeves

Blade Runner 2049: En el año 2049 el oficial K, un nuevo replicante de la policía de Los Ángeles, emprende la búsqueda de otro androide de su clase, Rick Deckard, desaparecido 30 años antes. K piensa que en Deckard reside la clave que podría permitir salvar a la sociedad del caos en el que está inmersa. Con Ryan Gosling, Harrison Ford y Ana de Armas.

Cuando el terror acecha

Tres películas del género que van desde el clásico suspenso hasta el terror moderno que harán temblar a cualquier persona frente a la pantalla.

A quiet Place: una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en constante temor de hacer algún ruido que pudiera atraer a unas criaturas

Vanilla Sky: David Aames tiene todo para ser feliz: es guapo, rico y trabaja en una famosa empresa de publicidad de Nueva York. Sin embargo, un accidente automovilístico le cambiará la vida. Protagonizada por Tom Cruise, Penélope Cruz y Cameron Díaz.

Vanilla Sky (2001) Official Trailer # 1 - Tom Cruise HD

Regression: el detective Bruce Kenner viaja a Minessota para investigar el caso de la joven Angela, que acusa a su padre, John, de haber cometido un crimen inconfesable. John admite la autoría del crimen sin recordar nada de lo sucedido. Con Emma Watson y Ethan Hawke.

Para dejar las lagrimas correr

Tres películas de drama multipremiadas que ya están disponibles.

Manchester by the sea: debido a la muerte de su hermano, Lee Chandler se ve obligado a regresar a su localidad natal y asumir la tutela de su sobrino adolescente. Allá tendrá, además, que lidiar con su trágico pasado, motivo por el cual se marchó y rompió los vínculos que tenía con su familia y su hogar.

Forrest Gum: Forrest Gump sufre desde pequeño un leve retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales para la historia de su país durante varias décadas.

Forrest Gump: Tráiler En Español HD 1080P

Saving private Ryan: después de desembarcar en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra.