“Diana” y “GIRLS5EVA”: Directv Go presenta las novedades para marzo de 2022

Estas son las novedades de la plataforma Directv Go. Foto: Cortesía

Series

GIRLS5EVA

Martes 29. 21:00 hrs. (Dos episodios cada martes)

Un grupo pop de chicas que tuvo un solo éxito en los años 90 obtiene una inesperada oportunidad para volver a juntarse cuando un joven rapero samplea uno de sus temas. Producida por Tina Fey (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt). Ahora son mujeres adultas que deben equilibrar parejas, hijos, trabajos, deudas, padres ancianos y dolor de hombros, pero no quieren dejar pasar esta nueva chance de alcanzar la fama.

• Creada por Meredith Scardino (Colbert Report, Unbreakable Kimmy Schmidt, Mr. Mayor) y producida por Tina Fey (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt).

• Ya fue confirmada la producción de una segunda temporada.

• Elenco: Sara Bareilles (Little Voice), Busy Philipps (Cougar Town), Paula Pell (Saturday Night Live), Renée Elise Goldsberry (Hamilton), Daniel Breaker (Billions), Jonathan Hadary (Veep), Ashley Park (Emily in Paris), entre otros.

Girls5eva | Official Trailer | Peacock

Series documentales

UFO

Jueves 3 & 10. 21:00 hrs. (Dos episodios cada jueves)

A partir de la revelación de que el Pentágono había estado rastreando ovnis durante años, esta serie documental de cuatro partes examina la verdad detrás de este misterio y la fascinación colectiva por el fenómeno extraterrestre. Producida por J. J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens).

UFO - Estreno

Documentales

LADY BOSS: THE JACKIE COLLINS STORY

Jueves 17. 21:00 hrs.

Este documental repasa la vida y carrera de la exitosa novelista británicaestadounidense, un ícono feminista que construyó un imperio literario y ocultó su vulnerabilidad detrás de una personalidad pública cuidadosamente elaborada.

Lady Boss: The Jackie Collins Story | Official UK Trailer

DIANA

Jueves 17. 22:30 hrs.

Un nuevo documental que reexamina la extraordinaria vida y el legado de uno de los mayores íconos del siglo XX: Diana, princesa de Gales. Incluye material de archivo pocas veces visto y nuevos testimonios que ayudan a conocer más sobre esta compleja mujer.

Diana's Decades - Nuevo episodio

Conciertos

OnSTAGE: NOEL GALLAGHER - OUT OF THE NOW

Viernes 11. 21:00 hrs.

En este concierto filmado en mayo de 2021 en el Duke of York’s Theatre de Londres, Gallagher celebró la primera década de los High Flying Birds con vibrantes versiones de éxitos como AKA... What a Life!, It’s A Beautiful World y This Is The Place, además del clásico de Oasis Don’t Look Back In Anger.

OnSTAGE: Noel Gallagher’s High Flying Birds Live at the 02 - OnDIRECTV

OnSTAGE: IDIOT PRAYER - NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE

Viernes 18. 21:00 hrs.

En este especial registrado en junio de 2020, Cave interpreta clásicos de toda su carrera como Into My Arms, The Mercy Seat, Higgs Boson Blues y Girl In Amber, con su piano como único acompañamiento.

TOMORROW IS A LONG TIME: CHRISSIE HYNDE SINGS BOB DYLAN

Viernes 18. 22:30 hrs

Un retrato de la exlíder de The Pretenders, contado con sus propias palabras. Un documental que repasa su proceso creativo, motivos e inspiración durante la grabación de 10 covers de Bob Dylan.

Películas

SINTONÍA DE AMOR

Miércoles 2. 21:30 hrs.

El hijo de un viudo llama a un programa de radio para intentar encontrar una pareja para su padre. Comedia. 1993. Título original: Sleepless in Seattle. Con Tom Hanks, Meg Ryan. Dirección: Nora Ephron.

Kitustrailers : ALGO PARA RECORDAR (Trailer en Español)

MI VIDA COMO HIJO

Miércoles 9. 21:30 hrs

La difícil relación entre un rebelde adolescente y su padre maltratador en los años 50. Drama. 1993. Título original: This Boy’s Life. Con Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Dirección: Michael Caton-Jones.

Kitustrailers : VIDA DE ESTE CHICO (Trailer en Español)

TRIBUNAL EN FUGA

Miércoles 23. 21:30 hrs

Un miembro del jurado intenta manipular desde adentro el juicio a un fabricante de armas. Thriller. 2003. Título original: Runaway Jury. Con John Cusack, Rachel Weisz. Dirección: Gary Fleder.