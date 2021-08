“Diario de una futura presidenta” regresa el 18 de agosto con su segunda temporada

La segunda temporada de “Diario de una futura presidenta” llega a Disney+ el miércoles 18 de agosto con diez episodios. Esta nueva entrega continua la historia de las aventuras de Elena Cañero-Reed, una niña cubanoamericana de 13 años y futura líder al iniciar el primer año de secundaria. Narrada a través de su diario, esta comedia familiar retrata sus experiencias durante los altibajos de la secundaria, que la encaminan a convertirse en la presidenta de Estados Unidos.

Peña comparte: “Estamos muy emocionados por la temporada 2 y también ansiosos por compartir este próximo capítulo de ‘Diario de una futura presidenta’ con la audiencia. En esta temporada, Elena se acercará un poco más al brillante futuro que sabemos que le depara, pero como cualquier historia de origen, su viaje no está exento de obstáculos y angustias. Ella, su familia y amigos continuarán creciendo y encontrando su camino en esta temporada. Prometo que reirán, estoy bastante segura de que llorarán y, sobre todo, espero que esta temporada sea tan significativa de ver como lo fue para todos los que la creamos”.

Diario de una futura presidenta | Temporada 2 | Tráiler Oficial subtitulado | Disney+

La productora ejecutiva, Gina Rodríguez, dirige el primer episodio de la segunda temporada y también interpreta a Elena de adulta. Rodríguez continúa reapareciendo a lo largo de la temporada como Elena de grande y su consciencia que la guía a través de la escuela secundaria y hacia la Casa Blanca.

Rodríguez comparte: “Me siento honrada y agradecida de poder regresar a esta serie para una segunda temporada. Me encanta que este programa celebre a una familia Latina y personifique nuestro compromiso con una narración inclusiva”.

“Diario de una futura presidenta” es también protagonizada por Tess Romero como Elena Cañero-Reed de joven, Charlie Bushnell como Bobby, el hermano de Elena, Selenis Leyva como Gabi, la madre de Elena y Michael Weaver como Sam, novio de Gabi. El elenco estable está conformado por Jessica Marie Garcia como Camila, la colega de Gabi, Carmina Garay como Sasha, la mejor amiga de Elena, Sanai Victoria como Melissa, compañera de clase de Elena, Harmeet Pandey como Jessica, la amiga de Elena, así como Brandon Severs y Nathan Arenas como Liam y Danny, los amigos de Bobby.

Keith Hesler y Molly Breeskin son los productores ejecutivos junto a Peña y Rodríguez. Diario de una futura presidenta es una producción de CBS Studios en asociación con I Can and I Will Productions.