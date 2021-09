“Días de gallos”, una batalla a puro rap

La cultura del freestyle ha venido ganando lugar dentro de la música. De ahí nació Días de gallos, un drama juvenil cargado de rap que mostrará el fenómeno del género y las temáticas alrededor de la vida de los jóvenes. La búsqueda de la identidad, el mundo de la improvisación en el rap, la diversidad y las relaciones humanas son algunos de los problemas que tendrán que atravesar León (Ignacio Ecko Spallatti), Rafaela (Ángela Torres) y Andy (Tomás Wicz), los protagonistas de la serie.

Estos tres jóvenes argentinos seguirán lo que les determina su corazón con el fin de obtener un lugar en el competitivo mundo de las batallas del rap, pero al tiempo se verán envueltos en medio de una peligrosa combinación de amistad, sexo y amor.

León (Ecko) construye su camino en las competencias y busca llegar a las grandes ligas, mientras intenta a su vez reconstruir su mundo afectivo. En medio de la situación familiar decide irse de su casa para instalarse en la ciudad de Buenos Aires, con todas las responsabilidades que eso implica. En ese camino contacta a dos de sus excompañeros de escuela, con quienes comenzará a vivir aventuras que cambiarán su historia. De la mano de ellos, conoce más del mundo del freestyle y las batallas musicales. De manera simultánea, deberá ir consolidando su talento y perfeccionando la calidad de las rimas y la improvisación.

Por otro lado se encuentra Rafaela, una freestyler agresiva y potente, quien tuvo que abandonar las peleas de gallos hace dos años cuando se convirtió en madre. Debido a eso tuvo que trabajar como delivery para poder costear las necesidades de su hijo, aunque cuenta con el apoyo de su madre. La realidad que vive no es muy afín a su carácter ni a lo que desea en su vida. Con su trabajo no le va muy bien y las malas calificaciones de los clientes le han afectado su reputación. Sin embargo, debe arreglárselas para poder mantenerse a flote, pero vuelve a aparecer una esperanza al reencontrarse con León y Andy.

Andy, por su parte, está en la expectativa de su horizonte laboral, a pesar de que intenta entrar en el mundo del trabajo tradicional, pero muy rápido se da cuenta de que eso no es lo suyo. A partir de ahí comienza su búsqueda de manera independiente y contraria a lo que su familia espera. Con este personaje, la serie de HBO Max da cabida a la historia de un joven no binario.

El resto del elenco está conformado por Carlos Portaluppi, Delfina Chaves, Julieta Zylberberg, Paola Barrientos, Lautaro Delgado Tymruk, Laura Cymer y Franco Rizzaro, y artistas del freestyle rap como Klan, Stuart, Roma, Cacha y Tata. Una producción creada por Lucas Jinkis y Hernán Guerschuny.

Para Roma, freestyler profesional, su personaje es muy parecido a la realidad: “Algo que me ayudó fue que me di cuenta de que no había mucha diferencia con lo que era hace unos dos años, una chica de plaza que se enfrentaba con 18 hombres a su alrededor. Si bien el personaje tiene toda una carga actoral y puede ser difícil, el haber hecho teatro de pequeña me ayudó a su construcción”.

A pesar de que las rimas y los versos tienen un guion elaborado por el director, la producción en general les dio a los actores mucha libertad a la hora de plantear las líneas.

“Era respetar la idea, pero al mismo tiempo hacerlo de una forma que nos resultara cómodo y fue una oportunidad de aportar desde nuestro lado. Eso también le da una magia especial de abordar propiamente lo que es el freestyle. Además, no era que cada uno estaba de forma independiente, sino que estábamos conectados. Para mí, como freestyler, eso me hizo sentir muy cómodo”, aseguró Cacha, actor de la serie y artista hip hop.

Sin embargo, esta idea no fue acogida por todo el elenco, que en el caso de Ángela Torres, ella al no ser una freestyler en la vida real, le implicó un desafío extra el proyecto. Por esa razón se dedicó solo a actuar e interpretar a su personaje, sin improvisar en ningún momento.

Para los actores, realizar esta serie de diez capítulos significó un aprendizaje, la mayoría recibió un “preentreno” sobre lo que es la cultura del rapeo, las frases que usan y las dinámicas. Los participantes en la serie tuvieron la oportunidad de compartir escenas con verdaderos freestylers y al tiempo ellos aprendieron de la actuación. El primer acercamiento para varios del elenco fue con el libro Días de gallos, en el que se basó la serie.

“Conocí la palabra freestyle a partir de la llegada del libro. En ese momento conocí lo que estaba sucediendo y ahí me comencé a plantear cuántas cosas están pasando alrededor mío que desconozco tanto. Soy la mamá de Rafaela, y ella me deja afuera de todo lo que hace, por esa razón no tuve tanto contacto con los demás”, aseguró Paola Barrientos.

De la misma forma, los freestylers también tuvieron que aprender sobre la actuación. “Mi momento de más tensión fue cuando tuve que hacer la batalla con Hero, donde él es mi pareja en la serie, pero estaba de extra y jurado mi pareja en la vida real, que se llama Heres. Parecía un trabalenguas y en ese momento sentí algo como ‘trágame tierra’. Dije que tenía que sacar a lucir mi profesionalidad. En mi vida jamás había vivido un momento tan tenso, así que me sentí bastante incómoda en la escena”.

El conocimiento sobre la música también será trasladado al público, ya que la producción enriquece la propuesta al incluir en Spotify la selección de canciones y soundtracks de la serie, que estarán alojados en una lista exclusiva en la plataforma. A su vez, los fans podrán encontrar beats para rapear desde Spotify.

Escribir los libretos y dirigir esta serie implicó un reto para el guionista Joaquín Bonet y para el realizador Joaquín Cambre, a quienes les tocó sumergirse en la forma de vida de los jóvenes. “Me propuse acercarme a esta generación para interpretarla. Por suerte tiene algo en común con lo que uno hace: tiene poesía, tiene narrativa y tiene una estética”, concluyó Joaquín Cambre, director de Días de gallos.