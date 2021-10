Diego Boneta: “Si el papel me asusta, me gusta”

Diego Boneta se suma a las personalidades que han dicho que este es el momento ideal para las producciones latinoamericanas. Las historias, los personajes y los modelos de trabajo de esta parte del mundo están dejando huella, y él es un ejemplo de eso.

No es gratuito que acaba de terminar la etapa de producción de El padre de la novia, pero también está a la expectativa del lanzamiento de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, sin olvidarse de su participación en la cinta Nuevo orden.

Conversamos con Diego Boneta en Madrid (España), durante la realización de los Premios Platino al cine iberoamericano.

Acaba de terminar de rodar “El padre de la novia” con Andy García, entre otros actores, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue muy divertido. Lo que más me gusta del trabajo que hicimos es que no se trata de un remake, sino de una historia diferente que construimos con Andy García y con Gloria Stefan. Me gustó mucho participar, porque a pesar de tratarse de una película de estudio estadounidense, rompe estereotipos y barreras. En lugar de irse por la trama obvia, están celebrando las diferencias de nosotros como latinos, y eso es muy cool.

Luis Miguel, la serie, temporada final | Tráiler oficial I Netflix

Hace poco también se conoció el adelanto de lo que será la última temporada de “Luis Miguel, la serie”, ¿cuál fue el mayor reto en esta oportunidad en su rol como productor?

Así es. Para mí y para todo el equipo ha sido una aventura de cuatro años y medio que nos cambió la vida en todos los sentidos. Para mí ha sido un proyecto en el que cada día aprendí nuevas cosas. Creo que corrimos muchos riesgos al realizar esta serie, pero el hecho de que nos hayamos mantenido juntos, los mismos, desde el comienzo hasta el final, habla de que construimos una familia sólida. Empecé con Luis Miguel mi actividad como productor y de ahí vino Nuevo orden, y ese rol tiene una prioridad muy alta para mí en la actualidad.

Y como actor, ¿qué le implicó meterse de nuevo en la piel de un personaje tan relevante como Luis Miguel?

Representarlo casi en tiempo presente es lo más difícil que he hecho en toda mi carrera. Estoy listo para dejar ese personaje atrás y encontrar otros proyectos que no tengan ninguna relación con este artista. Creo que lo más complicado para mí ha sido salir de Luis Miguel en esta tercera temporada, empezando porque necesitábamos seis horas de maquillaje diarias y jornadas de grabación muy estresantes.

Series como la de Luis Miguel se suelen hacer cuando el artista ya no vive, ¿le sirvió tener en cuerpo presente a la persona a la que representaba?

Eso fue muy especial. Para mí fue muy importante pasar tiempo con Luis Miguel para poder absorber su esencia. La última vez que lo vi en el set, recuerdo que se quedó un buen tiempo mirándome y me dijo: “Qué guapo estoy”, lo que quiere decir que, de alguna manera, sí se vio reflejada en mi caracterización.

Tiene una carrera muy diversa y en la que ha realizado diversos roles, no solo como actor, sino también como productor. ¿Cómo ha logrado esa multiplicidad?

Mi sueño siempre ha sido estar metido un poco en todo y no encasillarme en un tipo de proyecto o en un rango de personaje determinado. He querido ser multicultural y hacer proyectos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Curiosamente, me abrieron primero las puertas de Estados Unidos que en México. Incluso, Nuevo orden es la primera película que hago en mi país. Me encanta estar en un mundo global y el momento que estamos viviendo es especial. Llegué a Los Ángeles hace 14 años y puedo decir que hoy el mundo audiovisual es muy distinto.

¿Cuáles son los papeles que le gusta interpretar?

Me fijo en el guion y en la historia. Me gustan los papeles que sean diferentes y la conclusión es: si el papel me asusta, me gusta. También tengo en cuenta al equipo que está detrás de la producción.

Interpreta a Daniel en la película “Nuevo orden”. ¿Llegó a juzgar a Daniel por las decisiones equivocadas que toma?

Lo idea es no juzgar a tus personajes y más bien justificarlos, pero eso es muy difícil. Pienso que te debes convertir casi en el abogado del personaje, y ahí es donde aparecen los matices, los grises. Lo que más me gusta de la tercera temporada de Luis Miguel, por ejemplo, es que el público verá a un hombre que jamás ha visto en su pantalla.

Nuevo Orden - Tráiler Oficial

¿Cómo entiende usted el fenómeno de las producciones latinoamericanas en el mundo?

El timing (momento) de lo que está pasando en la industria con el mercado latino es ideal. Personajes como Robert Rodríguez hablan de que este es nuestro tiempo, el tiempo de los latinos. Es una gran oportunidad para demostrar que podemos romperla en todo lado. Puedo decirte que Luis Miguel me ha dado más oportunidades que todos los proyectos que ya había hecho en inglés.

Con la compañía productora Three Amigos, ¿qué proyectos está liderando?

Estoy metido en un proyecto que se llama Brujo, que es sobre la vida de Adolfo Constanzo, a quien llamaron El narco satánico de Matamoros, en el que está casi el mismo equipo con el que hicimos la serie sobre Luis Miguel. Además, tengo un par de proyectos con Robert Rodríguez.

* El periodista estuvo en Madrid (España), por invitación de los Premios Platino.