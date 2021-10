Zendaya revela su conexión con Andrew Garfield, antes de “Spider-Man No Way Home”

Parece que Zendaya estaba predestinada a participar en el universo de Spider-Man. La actriz contó que fue al cine a ver The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, en su primera cita, cuando tenía apenas 16 años.

Un augurio de que la intérprete se convertiría en una de las protagonistas de una entrega del Hombre Araña, aunque ella confiesa que “nunca” se hubiera imaginado algo así.

La actriz tiene pendiente volver a meterse en la piel de MJ en Spider-Man No Way Home y ha compartido ese momento de nostalgia, que coincidía cuando acababa de convertirse en estrella Disney gracias al éxito en televisión de la serie Shake It Up.

“No, definitivamente no hubiera imaginado protagonizar una película del Hombre Araña De hecho, fui a ver a Spider-Man en mi primera cita, cuando tenía 16 años. La versión con Andrew Garfield”, comentó la actriz en una entrevista reciente.

Aunque el fandom marvelita está deseoso de ver cómo se maneja Zendaya en el multiverso en No Way Home, la actriz no ha parado de estar en otros proyectos.

Luego de ganar el año pasado el Emmy por Euphoria, la actriz ha estado muy centrada en el cine, tras estrenar Malcolm y Marie y Space Jam: Nuevas leyendas y triunfar en la taquilla internacional con Dune.

