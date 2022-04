Directv Go presenta las novedades de series, películas y conciertos para abril

"A tiny Audience", "The Walking dead", "Batman" y "Un jefe en pañales 2" son algunos de las novedades de Directv Go para abril. Foto: Cortesía

A tiny audience: llega la tercera temporada de este show que reúne a una variedad única de artistas que presentan interpretaciones acústicas y comparten las historias detrás de su música. Cada artista interpreta tres canciones, incluyendo su mayor éxito, su canción más especial y una que no ha interpretado antes, después de ‘confesar’ algo que nadie sabe sobre ellos.

A Tiny Audience | DIRECTV GO | Episodio 1 & Especial

Buddy Guy: The blues chase the blues away: este documental captura la historia de uno de los más influyentes guitarristas de todos los tiempos. Incluye registros nunca antes vistos de sus presentaciones en vivo y el testimonio de John Mayer, Eric Clapton, Carlos Santana, Gary Clark Jr. y Kingfish, entre otros.

Mavericks the Legendary promoters of rock: con testimonios de Carlos Santana, Jon Bon Jovi, Bob Geldof y más, este documental abre el telón de la historia del negocio de las giras de conciertos de rock. Un tributo a los hombres que acercaron la música en vivo a millones de fans alrededor del mundo.

La casa de Wannsee: impulsada por la decisión de su hijo de celebrar el Bar Mitzvah, la directora Poli Martínez Kaplun, que nunca fue practicante, emprende una búsqueda de las raíces de su familia judía a través de fotos, películas familiares y un viaje a Berlín.

Lea y Mira dejan su huella: en este documental, dos íntimas amigas que viven en Buenos Aires y que de niñas fueron deportadas al campo de exterminio de Auschwitz reflexionan y transmiten su experiencia como sobrevivientes de uno de los hechos más crueles del siglo XX.

Gossip: nueva serie documental de cuatro partes sobre el auge de los medios sensacionalistas y los despiadados individuos que construyeron la industria del chisme. Examina también el ascenso de Rupert Murdoch y el insaciable apetito de Estados Unidos por el escándalo.

Spiderman: sin camino a casa: al perder su identidad secreta, Peter Parker recluta a Stephen Strange para encontrar una solución mágica. Pero en el intento el hechizo traerá peligrosos visitantes de otras realidades. Protagonistas: Tom Holland, Zendaya. Dirección: Jon Watts.

Spiderman: Lejos de casa | DIRECTV GO

Batman: cuando Riddler, un asesino, comienza a eliminar políticos en Gotham, Batman se ve obligado a investigar la corrupción oculta y cuestionar la participación de su familia. Protagonistas: Robert Pattinson, Zöe Kravitz. Dirección: Matt Reeves.

Querido Evan Hansen: adaptación del musical homónimo sobre un estudiante con trastorno de ansiedad y su viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero. Protagonistas: Ben Platt, Julianne Moore. Dirección: Stephen Chbosky.

Juntos: un joven matrimonio se ve obligado a reevaluarse a sí mismo como personas individuales y como relación de pareja durante la insólita realidad del encierro por COVID-19. Protagonistas: James McAvoy, Sharon Horgan. Dirección: Stephen Daldry.

We own this city: con Baltimore arrasada por disturbios, homicidios y drogas en las calles, la policía recurre al Sargento Wayne Jenkins y su unidad de élite para mejorar las cosas, sin saber que el hombre tiene sus propios planes e intereses.

Un jefe en pañales 2: los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado, pero un nuevo bebé, con un enfoque de vanguardia, está a punto de unirlos otra vez para detener un plan siniestro. Voces: Alec Baldwin, James Marsden. Dirección: Tom McGrath.

UN JEFE EN PAÑALES 2 Tráiler Español Latino DOBLADO (2021)

Viejos Sábados: una familia descubre que en la playa apartada donde decide relajarse por unas horas suceden anomalías temporales que la hace envejecer rápidamente. Protagonistas: Gael García Bernal, Vicky Krieps. Dirección: M. Night Shyamalan.

Barry Domingo: un ex marine (Bill Hader), convertido en asesino a sueldo, trata de encarar una transformación cuando se siente fascinado por el mundo teatral de Los Ángeles e intenta dejar atrás su pasado.

Monsterland: Antología de terror que cuenta las historias de personas rotas, conducidas a actos desesperados para reparar sus vidas, después de encuentros con bestias como ángeles caídos y hombres lobo.

Feliz día de tu muerte 2: en un valiente intento por ayudar a su compañera de cuarto, Tree vuelve a ingresar al mortífero bucle temporal del que había logrado escapar. Protagonistas: Jessica Rothe, Israel Broussard. Dirección: Christopher Landon.

Cómo entrenar a tu dragón 3: tanto Hipo como Desdentao descubren su destino de liderazgo, pero una nueva amenaza y la aparición de un dragón hembra pondrán a prueba sus lazos. Voces: Jay Baruchel, America Ferrera. Dirección: Dean DeBlois.

Rutherfords Falls: un pueblo sin dueños: la cotidianeidad de un pueblo del norte del estado de Nueva York se altera cuando Nathan, una leyenda local cuyo apellido es igual al nombre del pueblo, se opone al traslado de una estatua histórica. Protagonizada por Ed Helms.

Rutherford Falls | Official Trailer | Peacock Original

Licencia para matar: serie documental que presenta los casos de pacientes puestos en peligro por médicos, siniestros profesionales de la salud que se aprovecharon de su posición para dejar a sus pacientes heridos, enfermos o incluso muertos.

Un motivo para matar: con visitas a las escenas de los crímenes y con testimonios de investigadores, familiares y de los propios homicidas, descubre los motivos siniestros que llevaron a los asesinos a cometer sus atroces crímenes.

Fear the walking dead: an pasado meses después de la explosión nuclear y el único que prospera es Victor Strand. Los otros miembros del grupo han perdido el rumbo, aunque la opción de tomar Strand’s Tower por la fuerza comienza a parecerles cada vez más atractiva.

Amazing grace: sigue las vivencias de la partera Grace y sus apasionados colegas en un centro de maternidad poco convencional conectado a un importante hospital de la ciudad.

Niños

Star Trek: Prodigy: un grupo de adolescentes intergalácticos descubre una nave abandonada de la Flota Estelar, la U.S.S. Protoestrella. Juntos se embarcan en una audaz misión, mirando a las estrellas en busca de una vida mejor.

Warped: Milo, el amado geek de la tienda de cómics, ve su vida alterada cuando su jefe contrata a una empleada nueva: Ruby. A pesar de sus diferencias, los dos forman una alianza improbable como compañeros de trabajo y cocreadores de lo que están seguros será la mejor novela gráfica del mundo.

Paw Patrol: rescue knight: un cachorro malo llamado Garra ha descendido sobre Barkingburg montado en un dragón, ¡y depende de la Patrulla Canina proteger el reino! Es hora de que PAW Patrol se convierta en Rescue Knights y salven el día. Ningún rescate es demasiado pequeño para la pandilla Paw Patrol.

Miraculous: las aventuras de Ladyboug: la aventura en París continúa para Ladybug y Cat Noir, rodeados de nuevos aliados y luchando contra un oponente cada vez más poderoso y decidido. Los episodios estreno continúan desde el lunes 11 al viernes 18.