Disney anuncia la segunda temporada de “Star Wars: The Bad Batch”

Disney+ anunció la segunda temporada de la aclamada serie animada “Star Wars: The Bad Batch”, que estrenará en 2022.

“Los fans han recibido con mucho entusiasmo la acción y el drama de ‘Star Wars: The Bad Batch’ y nos alegra sobremanera ver que el mundo animado de Star Wars se siga expandiendo en Disney+”, dijo Michael Paull, President of Disney+ and ESPN+. “Como servicio de streaming exclusivo de la franquicia Star Wars, estamos ansiosos por ver el estreno de la segunda temporada de esta serie animada favorita de los fans”.

Star Wars: The Bad Batch | Official Trailer | Disney+

Sobre el anuncio de la segunda temporada, el productor ejecutivo Dave Filoni expresó: “Todo el equipo de Lucasfilm Animation agradece a Disney+ y a nuestros fans la oportunidad de continuar contando la historia de El Lote Malo”.

El episodio final de la primera temporada de “Star Wars: The Bad Batch” se emite en dos partes y la primera ya está disponible en exclusiva en Disney+.

Los productores ejecutivos de “Star Wars: The Bad Batch” son Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS: Criminología Naval) y Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels), y Josh Rimes (Star Wars Resistance) y Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) son sus productores. Rau también se desempeña como director supervisor y Corbett es la guionista principal.