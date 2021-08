Nathan Fillion, en la piel de un policía afortunado

A sus cuarenta años, John Nolan, un pequeño empresario en la industria de construcción, está atravesando una dura crisis existencial que cada día lo hace cuestionarse si está tomando las decisiones correctas. Y es que su vida está un poco patas arriba, pues la mujer con la que compartió su vida desde la adolescencia le pidió el divorcio.

Además, la economía familiar no está en su mejor momento y su insatisfacción con respecto a su vida profesional lo tiene cada día más frustrado. Durante una visita rutinaria al banco, Nolan termina siendo testigo de un robo fallido, y todo lo que vive durante el angustioso hecho lo lleva a pensar en que quizás la vida le está dando una segunda oportunidad para cumplir su sueño más grande: ser agente de policía.

El actor canadiense Nathan Fillion se metió en la piel de John Nolan desde hace unos tres años, cuando la serie de ABC estrenó su primera temporada. Para Fillion, la historia fue apasionante desde el momento en que leyó el guion y desde entonces se enamoró de su personaje.

The Rookie Season 3 Promo (HD) Nathan Fillion series

“Lo que más me gusta del show es que puedes ver que la trama se desenvuelve y crece. Ves al rookie que comienza como completo novato y después se convierte en un policía increíble. Creo que el show tiene una evolución natural que hace que no sea igual cada temporada, por el progreso natural que tiene; eso es lo que aprecio como fan del show”, comenta el actor.

Para Fillion es importante estar presente en cada paso de The Rookie, pues admite que disfruta trabajar con todo el equipo y aprender sobre todos los procesos que tienen lugar detrás de cámaras. “Ese es mi día a día y la parte que más disfruto, porque hay un equipo increíble detrás de la serie llevando esta historia a sus casas. A veces me siento mal porque quisiera que conocieran a todo el equipo, no solo a quienes aparecemos en cámara”, admite.

Retomando la historia de su personaje, seis meses después del atraco que presenció, John se gradúa de la Academia de Los Ángeles y es asignado a una comisaría en la que no es bien recibido. Luego del rechazo evidente de sus compañeros, deberá enfrentar los retos del mundo criminal y así demostrar que realmente él está hecho para el trabajo.

La tercera temporada de la serie The Rookie, creada por Alexi Hawley y producida por Michelle Chapman, Nicholas Pepper y Jonathan E. Steinberg, contará con la incorporación de la actriz Emily Deschanel, que interpretará a Sarah, la exesposa de Nolan, quien se verá envuelta en una urgencia médica que la afectará a ella y a Henry, el hijo de ambos, y al mismo tiempo, Nolan deberá enfrentarse a secuestros, toma de rehenes, robos y crímenes que lo pondrán a prueba.

“Vamos a ver a John crecer y, como había dicho, convertirse en un mejor policía. Pero será un trabajo duro y se enfrentará con grandes retos y situaciones complejas. Además de esto, no toma las mejores decisiones y en la tercera temporada tendrá que enfrentarse a las consecuencias”, cuenta Fillion.

Interpretar a un personaje como John, que es un hombre del común, con problemas y conflictos típicos en esa edad, ha hecho la vida del actor mucho más fácil, según él, porque recrear este papel, que además está basado en una historia real, es una parte sencilla en su vida, lo ha hecho abrir los ojos y darse cuenta de que el trabajo de los policías es mucho más complejo de lo que él alguna vez llegó a considerar, y es por eso que le tiene tanto cariño a John Nolan.

“John también me ha hecho pensar en la gente que ha querido reiniciar su vida y darse una segunda oportunidad simplemente porque no es feliz. No tiene que ser precisamente como un policía, muchas personas me escriben en redes sociales diciéndome que querían hacer algo hace muchos años y ahora lo están logrando porque los inspiré”, agrega Fillion.

La segunda temporada de The Rookie se rodó antes de la pandemia, y tanto para Nathan como para el resto del reparto, conformado por Titus Makin Jr. y Alyssa Diaz, fue un cambio difícil tener que grabar en medio de una emergencia sanitaria tan grave. “Teníamos menos tiempo y nos demorábamos más por los protocolos de bioseguridad; pero nuestros productores, escritores y creadores trabajaron fuertemente para encontrar formas de contar la historia de manera más compacta y así poder filmar dos capítulos en uno solo. Como tercera temporada, eso fue lo más desafiante que he vivido”, contó el actor.

La pandemia cambió por completo la manera en la que los actores y el equipo de trabajo detrás de las cámaras interactuaban en un set, y para Fillion, adecuarse a todos los nuevos protocolos y medidas no fue nada fácil. Estaba acostumbrado a que los sets fueran lugares mucho más sociales, espacios de encuentro en los que los actores podían conversar y construir una gran confianza a la hora de rodar, pero por el distanciamiento social, la grabación de la tercera temporada fue muy distinta.

“No veía ni a dos tercios del equipo, porque no era permitido mezclarnos entre nosotros. Usábamos los mismos actores de fondo, que son increíbles y no tienes idea de los retos a los que se enfrentaron; trabajaron muy duro. Todos estos actores eran los mismos, lo que hacían era que se cambiaban de vestuario y actuaban diferentes personajes para que actuaran en diferentes escenas. Los actores de fondo lo tomaron en serio e hicieron un magnifico trabajo. Además de eso, tapabocas, caretas, desinfectante y el acceso, porque teníamos muy poco contacto con la gente, solo con maquillaje y vestuario”, detalla Fillion.

A pesar de los obstáculos, la tercera temporada de la serie salió adelante y estará disponible desde el 12 de agosto en Universal TV. Según Nathan Fillion, esta vez los espectadores verán a un John Nolan dispuesto a aprender y aceptar más. “Antes John casi no escuchaba, porque sus opiniones ya estaban construidas desde hace tiempo, pero ahora él tendrá el control de sus sentimientos”, concluye el actor.