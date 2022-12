Disney+ estrena póster y tráiler de la temporada 2 de “Star Wars: The Bad Batch”

Imagen de la nueva serie de Disney+ "Star Wars: The Bad Batch". Foto: CulturaOcio

Disney+ debutó hoy el tráiler y el poster de la segunda temporada de la aclamada serie de Lucasfilm Animation Star Wars: The Bad Batch. Cuando estrene la nueva temporada, habrán pasado meses desde los acontecimientos de Kamino, y los Bad Batch continuarán su viaje por el Imperio tras la caída de la República.

Se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una variedad de emocionantes misiones mercenarias que los llevarán a nuevos lugares inesperados y peligrosos.

La segunda temporada de Star Wars: The Bad Batch está protagonizada por el nominado al Emmy Dee Bradley Baker (American Dad) como la voz en inglés de cada uno de los integrantes del escuadrón de los Bad Batch y la nominada al Emmy Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) como la voz en inglés de Omega.

La ganadora de un Emmy Rhea Perlman (The Mindy Project, Cheers) vuelve como estrella invitada como Cid, Noshir Dalal (It’s Pony, La Casa Búho) vuelve como estrella invitada como el Vicealmirante Rampart y la ganadora de un Emmy Wanda Sykes (The Upshaws, Black-ish) debuta como estrella invitada en la serie como Phee Genoa.

Star Wars: The Bad Batch cuenta con la producción ejecutiva de Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: La guerra de los clones), Athena Portillo (Star Wars: La guerra de los clones, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars: La resistencia), Jennifer Corbett (Star Wars: La resistencia, NCIS) y Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) con Josh Rimes (Star Wars: La resistencia , Star Wars: Visions) y Alex Spotswood (Star Wars: La guerra de los clones, Star Wars Rebels) como productores. Rau también trabaja como director, Corbett como guionista y Matt Michnovetz como editor de la historia.

Star Wars: The Bad Batch estrena los primeros dos episodios el 4 de enero de 2023 exclusivamente en Disney+.