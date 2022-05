Disney+ presentó tráiler y póster de “Stargirl en Hollywood”

Stargirl en Hollywood. Foto: Cortesía

Disney+ presentó el tráiler, póster e imágenes de la película Stargirl en Hollywood a estrenarse en el servicio de streaming el 3 de junio.

La película de Disney es la continuación del film de 2020 sobre Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), una adolescente de espíritu libre y hermosa voz cuyos sencillos actos de bondad hacen magia en la vida de los demás. La película de próximo estreno la acompaña en el viaje que emprende desde Mica (Arizona) a un mundo más amplio de música, sueños y posibilidades.

Stargirl en Hollywood | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

Cuando contratan a su madre, Ana (Judy Greer), como diseñadora de vestuario de una película, se mudan a Los Ángeles, en donde Stargirl pronto se asocia con un ecléctico surtido de personajes. Entre ellos, dos hermanos que aspiran a ser realizadores cinematográficos, Evan (Elijah Richardson) y Terrell (Tyrel Jackson Williams); el señor Mitchell (Judd Hirsch); uno de sus vecinos; y Roxanne Martel (Uma Thurman), una música que Stargirl admira y encuentra en su viaje.

Retomando el papel de Stargirl, VanderWaal interpreta “Figure It Out”, la canción original que escribió para la película. Julia Hart regresa en la dirección. El guión original, basado en el personaje del best seller de Jerry Spinelli, Stargirl, fue co-escrito por Hart y Jordan Horowitz. Ellen Goldsmith-Vein, p.g.a. (la trilogía The Maze Runner), Lee Stollman, p.g.a. (La esperanza, esa cosa con plumas) y Jordan Horowitz, p.g.a. (La La Land: Una historia de amor) son los productores, con Kristin Hahn, Nathan Kelly y Jerry Spinelli como productores ejecutivos.