Documental de John Lennon llega a Apple TV con imágenes inéditas del crimen

John Lennon compuso “Imagine” al piano en una mañana en su habitación mientras su pareja, Yoko Ono, lo miraba atentamente. Foto: Getty Images

Este miércoles 6 de diciembre Apple TV+ estrena John Lennon: asesinato sin juicio, una nueva serie documental de tres episodios que examina de forma exhaustiva la trágica muerte del ‘beatle’ más soñador. La miniserie que escudriña los pormenores del mediático crimen cuenta con entrevistas exclusivas y fotografías inéditas del asesinato.

La nueva serie de la plataforma de streaming está narrada por el ganador del premio Emmy Kiefer Sutherland y reconstruye el homicidio del cantante británico en 1980 que conmocionó al mundo. Además, la miniserie también aporta una nueva visión de la investigación del caso y de la condena que se impuso a su asesino confeso, Mark David Chapman.

La producción de la serie ha tenido acceso exclusivo a documentos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Fiscal de Distrito. El documental incluye también los testimonios de Richard Peterson, un taxista que fue testigo del tiroteo; Jay Hastings, el portero del edificio Dakota que escuchó las últimas palabras de Lennon; David Suggs, abogado defensor de Mark David Chapman; Elliot Mintz, confidente de Lennon y Yoko Ono; y la Dra. Naomi Goldstein, la psiquiatra que evaluó por primera vez a Chapman.

John Lennon: asesinato sin juicio está dirigida por Nick Holt (The Murder Trial, Un niño culpable) y Rob Coldstream (Jade: The Reality Star Who Changed Britain) con los productores ejecutivos David Glover (11-S: Testigos de la tragedia), Mark Raphael (Crime and Punishment) y Rob Coldstream, junto a los productores Simon Bunney y Louis Lee Ray.