Documental sobre Gustavo Petro se estrena hoy en Colombia: ¿dónde verlo?

El presidente Gustavo Petro asumió el poder presidencial el 7 de agosto del 2022. Foto: Juan Diego Cano

Un documental sobre la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, se estrena este jueves en algunas salas de cine del país. En esta cinta se contará detalles inéditos sobre su campaña presidencial, además de testimonios de seguidores y críticos.

"Por aquí rueda una película sobre mi vida, para quien quiera verla en algunas salas de cine", expresó el mandatario este miércoles en X sobre el documental 'Petro'.

El largometraje, dirigido por el cineasta estadounidense Sean Mattinson y realizado en una colaboración entre productoras de EE.UU. y España, cuenta la vida y la trayectoria del mandatario, así como el desarrollo de la campaña que lo llevó a ser elegido presidente en 2022.

"Habiendo filmado previamente un corto con Gustavo Petro, nuestro equipo estaba en una posición única para contar su historia. Como cineasta, siempre me he sentido atraído por figuras inspiradoras. Petro me dio la oportunidad de hacerlo", declaró Mattinson, citado en un comunicado de la productora.

La producción, en la que se utilizó material de archivo como fragmentos de noticieros, también contó con la participación de otras figuras políticas, entre ellas, la senadora uribista María Fernanda Cabal, una de las principales opositoras del presidente, y el excongresista Rodolfo Hernández, a quien Petro le ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

La película recibió una Mención de honor al Mejor Largometraje Documental Slamdance Film Festival 2024 de Park City (EE.UU) y fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Morelia. “Está hecha para hablarle al mundo de la realidad colombiana”, dijo el español Fernando Monzón, de la productora Trevor Martin.

Así se hizo el documental sobre Gustavo Petro

Mattison aseguró que conoció a Petro en 2007, cuando debido a amenazas de muerte, el ahora presidente tuvo que viajar a Washington para refugiarse en casa de un amigo del documentalista. Fue él quien le sugirió llevar la historia de Petro a otro nivel, y así lo hizo, aunque al principio se trató de un trabajo sin terminar. Más de una década después, el proyecto, que comenzó como una idea, se convirtió en un filme que ha pasado por varios festivales.

Según una entrevista concedida a The San Diego Union Tribune, Mattison viajó a Colombia con Petro. Juntos recorrieron, entre otros escenarios, Sincelejo y San Onofre, en el departamento de Sucre, fosas comunes y el Congreso”. “Luego no volví a pensar en Petro por mucho tiempo, vi que fue elegido alcalde de Bogotá y también que se había presentado dos veces a la presidencia y perdió las elecciones”, comentó el director del filme.

El reencuentro de Mattison con Petro fue en 2021, cuando se enteró de que iba a postularse nuevamente como candidato para la presidencia de Colombia. En ese momento, el realizador le pidió autorización para acompañarlo durante la campaña. “Cuando hablé con él le dije ‘seguramente no se acuerda de mí, pero vinimos aquí hace 15 años para hacer un documental’”, recordó el cineasta en la entrevista mencionada anteriormente.

Para grabar el documental, Mattison y su equipo retomaron el material que habían grabado en 2007, además de material de archivo que sirvió para mostrar el contexto político y social que vivía Colombia en esa época con las FARC, el M-19 y tiempo después, en el primer periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las denuncias por ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

Mattison dice que leyó varios libros para entender la historia de América Latina, un trabajo que le tomó años, pero que lo ayudó a materializar la idea: contar la historia colombiana para “entender” el contexto de las elecciones presidenciales de 2022 y por qué fueron tan importantes para el país. “No quisiera dar mi opinión personal sobre Petro, porque para mí no es lo más importante eso, prefiero que la gente vea la película y que tenga sus propias impresiones u opiniones”, comentó a The San Diego Union Tribune.

¿Dónde ver documental de Gustavo Petro?

El documental del presidente llamado “Petro”, hasta el momento, solo está disponible en la Cinemateca de Bogotá, están programadas seis funciones. Puede adquirir entradas aquí.

Así mismo, tendrá su estreno en Ciudad Bolívar, en Bogotá, por medio del festival internacional de cine y video alternativo y comunitario “Ojo al Sancocho”. La proyección será en la sala Potocine, desde las 5:30 p.m. También se espera que la cinta llegue a algunas plataformas digitales próximamente.