MinTic confirmó que Nórida Rodríguez no va más como gerente de RTVC

Mauricio Lizcano, jefe del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, confirmó este miércoles que la actriz y abogada Nórida Ródriguez no seguirá como gerente de RTVC.

“El gobierno nacional, en cabeza de la Presidencia de la República, ha tomado la decisión de hacer un relevo en la dirección de RTVC. El compromiso del gobierno del cambio es el de fortalecer los medios públicos. Realmente que sea una gestión ejemplar y un referente para la televisión y la radio y en ese propósito, como presidente de la junta directiva, trabajaremos para que estos propósitos se logren”, dijo Lizcano.

Aunque desde muy temprano se supo que desde la Casa de Nariño se le había pedido su renuncia, Nórida Ródriguez dijo en un par de entrevistas con medios de comunicación, entre ellos a El Espectador, que el presidente Gustavo Petro no le había pedido el cargo y que ella tampoco había renunciado.

“No le he renunciado al presidente (Petro) y no me han solicitado la renuncia, pero hago lo que el presidente disponga. Este cargo está a su disposición”, dijo temprano, sin embargo, horas más tarde Lizcano le pone punto final a la gestión de Rodríguez en RTVC.

La abogada se va de la gerencia de medios públicos en medio de acusaciones de irregularidades generadas en procesos contratación en el interior de la entidad.

Al respecto dijo a El Espectador:

Sobre las dudas generadas por la contratación liderada por Rodríguez, el MinTic dijo en un comunicado que divulgó más temprano: “Luego de esta decisión, el Ministerio entrará a revisar y fortalecer el correcto funcionamiento de RTVC. Además, se continuará trabajando, desde las respectivas competencias, en la transformación que necesita el Sistema de Medios Públicos de Colombia, para consolidar a la entidad como un referente de la radio y la televisión públicas en el país”.

Según ha denunciado La W, “el verdadero gerente de la entidad es Arzuaga y no Nórida, pues ante cualquier consulta o decisión que se haya de tomar, la gerente pide concepto y aprobación de su subgerente”.

De acuerdo con la cadena radial con la dupla Rodríguez – Arzuaga “en RTVC se han dado todo tipo de irregularidades que van desde la celebración indebida de contratos, contratación direccionada a determinadas empresas, pagos irregulares a proveedores, nepotismo, violación a la intimidad de los funcionarios de RTVC, incumplimiento al estatuto anticorrupción y contratación de personas sin idoneidad”.

Al respecto, Nórida Rodríguez señaló: “Se ha especulado mucho. Se ha dicho que él (Arzuaga) manda en RTVC. No es cierto. Él sigue mis instrucciones, pero sí es de mi entera confianza y estamos en contacto todo el tiempo y cuento con su opinión”.

Según la investigación de Juan Pablo Calvás, periodista de La W, “las cuñadas de Arzuaga, Jailín Luz Reina y Yuribeth Reina, contaron con la buena estrella de conseguir puesto de trabajo en RTVC, la primera como contratista del área de contabilidad y la segunda como coordinadora de talento humano. Con un detalle que resulta sorprendente: o las hermanas no se hablan o lo simulan, pues Yuribeth se enteró únicamente tres semanas después de haberse posesionado como coordinadora que su hermana estaba vinculada a la misma empresa un mes antes de su posesión”.

Al respecto, la gerente de RTVC señaló: “Se le ha acusado de tener cuñadas que trabajan en RTVC. No es cierto. Es un hombre soltero que no tiene vínculos conyugales y no tiene cuñadas.

Las acusaciones que han caído sobre él le deben convenir a alguien que quiere que no esté ahí, que no quieren que él sea parte de mi equipo, que no quiere que él dirija la ordenación del gasto”.

Para la funcionaria, lo que ha denunciado la W Radio, hace parte de “un ataque mediático que no entendemos. (...) Hay unos intereses más allá de exponernos. Se trata de unas acusaciones injurias de la W radio. Nos acusan negocios de tener negocios, de ser una mafia, de nepotismo y cosas que son falsas. RTVC es una entidad muy grande y estamos buscando mejorar los proceso de contratación”.

Según explicó, desde que llegó a la gerencia de la entidad decidió centralizar la ordenación del gasto en una sola persona y no en varias sugerencias, como había venido funcionando esa entidad.

Hace unas horas RTVC remitió a la W Radio solicitudes de “retractación y rectificación de la información publicada en los últimos días en los programas radiales, por ser contrarios a la realidad y carecer de fundamentos jurídicos y fácticos”.