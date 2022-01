“Don’t Look Up”, una apología de la realidad

La película "Don't Look Up", que ya está disponible en Netflix, contó con la dirección de Adam McKay. / Cortesía Netflix Foto: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Netflix, una de las plataformas en streaming más sólidas del mundo, cerró 2021 con el estreno de una de las películas más esperadas y comentadas de fin de año: Don’t Look Up, en español No miren arriba”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, entre otros reconocidos actores.

El filme cuenta la historia de dos astrónomos que descubren un cometa que se aproxima con gran velocidad a la Tierra, cuya colisión podría significar la extinción de la raza humana debido a su gran tamaño. Ante el descubrimiento, Kate Dibiasky y su profesor, el doctor Randall Mindy, tratan de avisar sobre el hecho advirtiendo de diferentes formas a la población, pero a nadie parece importarle. Nadie cree que dicho evento sea real.

Algunos interpretan el cometa como una especie de analogía que hace referencia al cambio climático, y la cinta es una especie de crítica hacia la indiferencia de los medios de comunicación y los gobiernos ante la situación compleja del planeta. Y es que en esta producción se muestra cómo, aunque ambos astrónomos tratan de hacer entrar en razón, la gente parece no escuchar y no hay ninguna reacción frente al aterrador panorama.

Solo quedan seis meses para el impacto del cometa, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde resulta sorprendentemente cómico. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba?

Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de The Daily Rip, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry). Este formato de entretenimiento representa el poder de distracción tan fuerte que tienen los programas de televisión en la vida real, y hace un fuerte llamado de atención a la banalidad de los contenidos, que muchas veces pasan por encima de temas realmente importantes, como el asteroide en el caso de la película.

DON'T LOOK UP | Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence | Official Trailer | Netflix

Por supuesto, para realizar Don’t Look Up, el equipo de producción necesitó ayuda de expertos y personas que estuvieran directamente involucradas con la NASA, ese fue el caso de la astrónoma Amy Mainzer, quien estuvo en permanente contacto con los creativos de la producción. “Fue muy divertido trabajar con personas realmente inteligentes, que se preocupan mucho por el papel de la ciencia en la sociedad y por cómo podemos usar las herramientas de la ciencia para resolver grandes problemas como el cambio climático”, afirma Amy Mainzer.

Durante el desarrollo de la película, la astrónoma creó un vínculo fuerte con Leonardo DiCaprio, y revela que habló varias veces con él sobre todas las escenas en las que él, interpretando al doctor Randall Mindy, no puede soportar tanta indiferencia por parte, incluso, de la misma presidenta de Estados Unidos, interpretada por Streep.

Incluso para Mainzer esta película es también un llamado a la conciencia sobre las consecuencias que puede traer el cambio climático al mundo, además de las que ya son una realidad, pues según ella todos los científicos que trabajan estudiando este tipo de problemáticas necesitan la ayuda de toda la población para encontrar una solución.

“Solo necesitamos que la gente salga a las calles a protestar, necesitamos que nos escuchen, pero sobre todo que las personas se tomen en serio lo que podría pasar si no actuamos ya”, revela la astrónoma, haciendo énfasis en la distracción actual, las redes sociales y la indiferencia que se maneja diariamente sobre el tema.

“Con Adam McKay, director del filme, empecé a hablar desde hace aproximadamente dos años, justo cuando redactó el guion en su etapa inicial. Fue extraño cuando lo leí, justo al principio de la pandemia, cuando hasta ahora se estaba anunciando y le pregunté: “¿Tienes una bola de cristal? ¿Cómo supiste que algo así iba a suceder?”, comenta Mainzer, agregando que sostuvo varias conversaciones con McKay, en las que entendió que es una persona que respeta la ciencia y el método científico, por eso quiso ser parte del proyecto.

La astrónoma comentó que el espacio está lleno de grandes cometas, como el de la película, que medía aproximadamente nueve kilómetros de ancho, lo que equivale al tamaño de una montaña. El cometa de Don’t Look Up lo modeló ella misma con base en uno que descubrió en 2020, llamado Neowise. Según Mainzer, este asteroide es un objeto tan grande, que es capaz de causar devastación global si alguna vez impactara en la Tierra. Sin embargo, asegura que las probabilidades de que eso pase son muy escasas.

“La astronomía te da un maravilloso sentido de perspectiva porque, en mi caso, paso mucho tiempo mirando rocas sin aire en el espacio. Y cuando haces eso, rápidamente te das cuenta de que este es un lugar realmente especial en el cosmos. No hay otro lugar como este. E incluso si lo hay, no podemos ir allí, no tenemos unidades warp, esa tecnología de Star Trek, eso no es real. De hecho, no podemos ir a otro lugar. No hay otro planeta”, comenta la astrónoma.

La película, que se encuentra disponible desde el 5 de diciembre en Netflix, trata de hacer un llamado en contra de la indiferencia de los entes de poder hacia un tema tan delicado como el cambio climático, llevándolo a la comedia y a la ficción. Para Manzier es fundamental que la gente que vea la cinta capte la importancia que tiene tomar decisiones basadas en la ciencia. “Creo que el mensaje de Don’t Look Up es que los avances de la ciencia son una realidad, y nos permite tomar decisiones fundamentadas en este conocimiento, para tener la oportunidad de cambiar el resultado… o podemos ignorarlo bajo nuestro propio riesgo”, concluye la experta.