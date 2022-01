“Harry Potter: regreso a hogwarts” se convierte en el estreno más visto de HBO Max

Según declaraciones del presidente de la división de clásicos de Warner Bros, Tom Ascheim, se trata de un especial en el que los seguidores de la saga podrán ser "testigos" de la evolución de este universo. Foto: Cortesía

Tras su lanzamiento el 1 de enero, el especial de HBO Max “Harry Potter 20 aniversario: regreso a hogwarts” ya se ha convertido en cuestión de días en el estreno más visto por los usuarios de HBO Max en toda latinoamérica. El esperado encuentro reúne a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, entre otros talentos de la franquicia y a los directores de las ocho películas de Harry Potter, para celebrar el aniversario de la primera película.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts | Official Trailer | HBO Max

“La reunión del elenco de Harry Potter nos recuerda por qué esta historia cambió la vida de tantas generaciones. Sin duda las películas de la saga son de los títulos más amados por nuestros usuarios y es gracias a ellos que en tan solo horas este especial se convirtió en el estreno más visto en la región, incluso posicionando a Latinoamérica como la meca de los fans de Harry Potter en el mundo, teniendo en cuenta el desempeño del título en nuestro mercado. Esta es una oportunidad para que pequeños y grandes compartan en familia y para que quienes aún no conocen el mundo mágico de Harry Potter, puedan disfrutarlo de principio a fin, con anécdotas y datos curiosos contados por sus protagonistas”, afirmó Luis Durán, gerente general de HBO Max para América Latina y el Caribe.

Además de disfrutar desde ya el especial “Harry Potter 20 aniversario: regreso a hogwarts”, los fanáticos de la magia también encuentran en HBO Max las ocho películas de la saga para revivir una y otra vez sus momentos favoritos de las aventuras del niño mago, junto a Ron Weasley y Hermione Granger.

“Harry Potter 20 aniversario: regreso a hogwarts” fue producida por Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon en el icónico Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. El especial cuenta con la producción ejecutiva de Casey Patterson, de Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) y Pulse Films (Beastie Boys Story).