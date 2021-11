“Dune” se mantiene fuerte en los cines ante la llegada de “Eternals”

La cinta de ciencia ficción “Dune” se impuso en la taquilla estadounidense por segunda semana consecutiva y reinó por encima de otros títulos de terror en el fin de semana de Halloween, aunque el estreno de “Eternals” este viernes amenaza con arrebatar su liderazgo.

El largometraje de Denis Villeneuve recaudó este fin de semana 15,5 millones de dólares, lejos de los 40 que ingresó en su estreno, pero suficientes para que el estudio Warner Bros decidiera dar luz verde a una segunda parte con el mismo reparto.

Sin embargo, el liderazgo de Timothée Chalamet, Rebecca Fergurson, Zendaya, Oscar Isaac y Javier Bardem tendrá que enfrentarse a partir de esta semana con la última apuesta de Marvel, “Eternals”, con un reparto en el que figuran Salma Hayek, Angelina Jolie y Kit Harington, entre otros.

Por su parte, el regreso de Jamie Lee Curtis con “Halloween Kills” fue la opción preferida para los amantes del terror, que se mantuvo en segunda posición durante su tercera semana en taquilla con 8,5 millones de dólares.

Asimismo, el Agente 007 sigue rindiendo bien en los cines de EE.UU. cuando cumple un mes en taquilla, ya que “No Time To Die” sumó 7,8 millones de dólares en su cuarta semana.

La despedida de Daniel Craig como James Bond y “F9″ (de Fast & Furious) son las dos únicas películas de Hollywood que han superado los 600 millones de recaudación acumulada en todo el mundo durante 2021.

Finalmente, “My Hero Academia: World Heroes’ Mission” y “Venom: Let There Be Carnage” fueron la cuarta y quinta opción con una suma de 6,4 millones y 5,7 millones, respectivamente.

Curiosamente, los dos estrenos de la semana fracasaron en su intento por conquistar al público: “Last Night in Soho”; protagonizada por Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”) solo recaudó 4,1 millones de dólares.

Aunque fue peor aún el lanzamiento de “Antlers”, una cinta de terror producida por el mexicano Guillermo del Toro que se conformó con la séptima posición y 4,1 millones de dólares en caja.