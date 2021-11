Dwayne Johnson veta las armas reales en sus rodajes tras accidente de Alec Baldwin

Alec Baldwin encabezó los titulares el pasado 22 de octubre cuando, al disparar una pistola con munición real cuando debería ser de fogueo, mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en el rodaje de Rust. Tras el terrible suceso, Dwayne Johnson anunció que dejará de usar armas reales en sus futuros proyectos.

Le puede interesar: Los errores que llevaron a una muerte en el rodaje de película de Alec Baldwin

“Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. Conozco a Alec desde hace mucho tiempo. No puedo hablar por otras compañías de producción u otros estudios. Pero, ¿qué deberíamos hacer? En una situación como esta, se aprende de ello”, explicó a Variety en la premiere de Alerta roja.

“Creo que hay nuevos protocolos y nuevas medidas de seguridad que debemos tomar. Especialmente a raíz de lo que acaba de suceder. No puedo hablar por nadie más”, agregó.

Le puede interesar: ¿Quién era Halyna Hutchins? La mujer que accidentalmente mató Alec Baldwin

“Pero puedo decir con claridad que cualquier película que hagamos en el futuro en Seven Bucks, cualquier serie de televisión o cualquier cosa que produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto. Vamos a cambiar a pistolas de goma, y nos encargaremos de ello. No nos vamos a preocupar por los dólares, no nos preocuparemos por lo que cuesta”, adelantó.

“Cuando esto pasó en solo dos horas tenía a todo mi equipo al teléfono preguntándoles ‘¿qué hacemos ahora? Miremos esto para avanzar hacia algo mejor’. Me encanta la industria del cine. Siempre hemos tenido medidas de seguridad que nos hemos tomado siempre muy en serio. Estamos orgullosos de nuestros sets, son seguros, pero los accidentes ocurren. Cuando ocurre algo así lo más prudente e inteligente es parar un segundo y examinar cómo vamos a avanzar y a trabajar juntos. Así que en Seven Bucks, en cualquier película que hagamos con cualquier estudio, no vamos a usar armas reales. Eso es todo”, aclaró.