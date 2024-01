“Echo”: la heroína indígena de Marvel

Alaqua Cox es Maya López/Echo. Foto: Cortesía Disney Plus

“Maya López debe enfrentarse a su pasado, reconectar con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si quiere seguir adelante”, se lee en la sinopsis de la nueva serie de Marvel y Disney Plus, “Echo”. La producción es protagonizada por la actriz Alaqua Cox, quien, al igual que su personaje, es de raíces indígenas, sorda y cuenta con una extremidad prostética.

“Maya es un indígena sorda, que tiene una familia biológica y una familia adoptiva, y ella está tratando de reconectarse con su familia después de descubrir que su familia adoptiva, específicamente su tío, la traicionó (...) Comienza a redescubrir una vida más complicada y profunda, al igual que a su familia”, explica Cox durante una rueda de prensa.

“Bueno, somos similares. Ambas tenemos un trauma infantil, fue diferente, por supuesto. Por ejemplo, yo soy una amputada. Así que pasé por muchos tipos diferentes de cirugías cuando era niña. Y eso me convirtió en una guerrera, en cierto sentido. Y ella, Maya, tuvo la muerte de su madre, y todos estos trágicos acontecimientos que sucedieron en su vida. Así que ambas tenemos diferentes experiencias traumáticas”, cuenta la actriz sobre las similitudes entre ella y su personaje.

El personaje de Maya López tuvo su debut en la serie “Ojo de halcón” (Hawkeye), que se estrenó en diciembre de 2021. Cox participó de cinco episodios de esa producción y tuvo un rol importante a lo largo de la historia. Maya es el segundo personaje del universo de Marvel que es sordo, el primero fue Makkari de “Eternals”, interpretado por Lauren Ridloff.

“Por suerte, crecí practicando diferentes tipos de deportes. Además, tengo un hermano mayor que me ayudó a ser más atleta, porque él es una persona muy atlética. Nos llevamos aproximadamente un año y medio, así que luchamos mientras crecíamos. Entonces eso me endureció. Y luego, cuando conseguí el papel, tenía un equipo de entrenamiento de especialistas. Unos cinco días a la semana iba al entrenamiento y era mucho”, recuerda la actriz, quien resalta que su pierna prostética no fue un impedimento para realizar las escenas de acción.

A la serie regresa el personaje de Wilson Fisk/Kingpi, interpretado por Vincent D’Onofrio. El actor primero hizo el rol en la serie de Netflix “Daredevil” y volvió a aparecer en “Ojo de halcón”. “Creo que originalmente en los cómics el personaje era convincente y tuve la suerte y la oportunidad de interpretarlo, comenzando con el programa de Netflix, con una escritura realmente buena para presentarlo”, recuerda el actor sobre el villano que encarna.

“Ahora, en ‘Echo’, es simplemente más buena escritura (...) el buen trabajo del guion está ahí y me da la oportunidad de presentar al personaje. Es la primera vez desde el programa de Netflix que realmente siento que trajimos a Fisk a la historia de Maya, pero de una manera en la que creo que Fisk es mejor retratado. Es muy similar a como era en la serie original”, agrega el intérprete.

“Ella es tan impresionante (...) la verdad es que ella está muy presente. La chica sabe lo que hace. Me impresionaron todos los días y fue increíble”, resalta D’Onofrio sobre su compañera de set Alaqua Cox. La serie ya se encuentra disponible en la plataforma Disney Plus.