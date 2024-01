Sofía Vergara en “Griselda”: “Mi hermano murió en Colombia y era parte de ese negocio”

La actriz colombiana interpreta a la narcotraficante Griselda Blanco. Foto: Cortesía Netflix

“Madrid me encanta, traer y presentar la serie aquí ha sido un sueño, al igual que sacar adelante este proyecto”, señaló la actriz Sofía Vergara, quien protagoniza y es productora ejecutiva de la miniserie “Griselda”. En la producción, en la que debuta con un pequeño papel la cantante colombiana Karol G, llegará a la plataforma de streaming Netflix el próximo 25 de enero.

Esta nueva miniserie, de seis capítulos, narra la historia de Griselda Blanco, fundadora de uno de los cárteles más potentes de la historia de Miami en los años 70 y 80. Acostumbrada a los focos, la actriz estuvo acompañada en la presentación por otros miembros del reparto como los hispano-argentinos Alberto Amman y Ernesto Alterio, así como del director Andrés Baiz y del productor Eric Newman.

Los cientos de personas que llevaban esperando a Vergara durante toda la tarde se abalanzaron sobre las vallas de seguridad para conseguir un autógrafo de la actriz, nominada a los Globos de Oro y los Premios Emmy, debido a su papel de Gloria Pritchett en “Modern Family”.

La actriz le otorgó entrevista a diferentes medios, entre esos a la agencia Europa Press. “Llevaba tiempo detrás de la idea de abordar la historia de Griselda Blanco. Como no hay mucho personaje para mí, cuando supe de ella me hizo ilusión porque es colombiana, mujer y yo viví en esa época, mi hermano murió en Colombia y era parte de ese negocio (...) yo me sentía muy relacionada y pensé que era un papel interesante” dijo.

“Ha sido un sueño aunque ha sido un trabajo difícil. Tres horas de peinado, de maquillaje, de peluca, de dientes de mentira, nariz de mentira... El vestuario trataba que no se me viera mucho el busto, estaba como aplastándome. Era difícil estar el día a día en el set” ha reconocido, admitiendo que tras dar vida a una narcotraficante le encantaría interpretar a una científica colombiana o a una cafetera, “aunque los estudios no dan dinero para eso”.

Además, Sofía ha aprovechado su paso por España para declararse fan absoluta del país europeo: “Me encanta, tengo muchos amigos aquí. La comida, la gente y traer este proyecto acá a Madrid, ha sido un sueño”.