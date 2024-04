“El caballero de los Siete Reinos”, precuela de Juego de Tronos ya tiene protagonistas

La nueva serie de Max ocurre después de lo que se ve en la serie "La casa del dragón", pero antes de los acontecimientos de “Juego de tronos”. Foto: Cortesía: HBO MAX

“Un siglo antes de ‘Juego de Tronos’, Ser Duncan el Alto, y su escudero, Egg vagaban por Poniente, mientras la dinastía Targaryen gobernaba el Trono de Hierro y los dragones aún eran recordados, grandes destinos y enemigos aguardaban a los amigos”, se lee en la sinopsis de la nueva serie de Max “El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante”. La historia de esta serie ocurre antes de los acontecimientos de la producción original “Juego de Tronos” (2011-2019), pero después de los hechos de “La casa del dragón”, estrenada en 2022.

¿Quiénes son los protagonistas de “El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante”?

Peter Claey y Dexter Sol Ansell son los elegidos para encabezar el reparto de esta serie y que contará con George R.R. Martin, creador de la saga literaria “Canción de Hielo y Fuego” en la que se basa este universo, como guionista y productor ejecutivo.

Claey, que dará vida a Dunk, es actor y ex jugador de rugby de Connacht, y ha participado en las series de Apple TV Hermanas hasta la muerte (2022) y Wreck: Psicopato (2022). Los próximos proyectos de Claey incluyen protagonizar Small Things Like These junto al ganador del Oscar Cillian Murphy y aparecerá en la tercera temporada de Vikingos: Valhalla de Netflix.

Por su parte, el joven Dexter Sol Ansell que interpretará a Egg, comenzó su carrera como actor a los cuatro años en la serie de ITV Emmerdale (2019). Desde entonces, Ansell ha protagonizado la serie de suspense de Sky El pueblo de los malditos (2022) y la película de comedia de Netflix Navidad en la granja (2022). Más recientemente, Ansell interpretó al joven Coriolanus Snow en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023). Los próximos proyectos de Ansell incluyen: Here, de Robert Zemeckis, The Moor, Hullraisers de Channel 4 y Robin and The Hood.

La serie está escrita por George R.R. Martin e Ira Parker, que también ejercen de productores ejecutivos, con producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.