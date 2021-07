El clan Kardashian-Jenner se despedirá de su reality este martes 27 de julio

Durante 20 temporadas ininterrumpidas por 14 años consecutivos, “Keeping Up With The Kardashians” se consolidó como uno de los programas más vistos en la historia de la televisión. El capítulo final se prodrá ver a través de E! Entertainment.

Keeping up with the Kardashians llega a su final el próximo martes 27 de julio a las a las 10:00 pm. El Canal E! Entertainment preparó un especial de programación para despedir a la icónica familia, iniciando con E! True Hollywood Story: Kim Kardashian, seguido de Los Mejores Momentos Kardashians y, finalmente, un súper maratón de la última temporada número 20 de Keeping Up With The Kardashians.

Farnaz Farjam productora ejecutiva del reality y parte del equipo desde el primer episodio, contó a E! Entertainment algunos detalles especiales del final y de la producción en general.

“El último episodio mostrará a la familia cerrando este capítulo de sus vidas. Cada uno elige un momento que fue especial para ellos y nos dicen por qué es que lo consideran de esa manera, y luego cae el telón final”, comenta la productora.

“La familia Kardashian Jenner me ha enseñado a ser fuerte. He estado con ellos por tanto tiempo que me suelen hablar como si fuese parte de la familia. Me enseñaron a ser fuerte y reconocer cuando algo no es personal”, agrega.

Un momento memorable: “En un viaje de vacaciones Kris Jenner no quería filmar ya que tenía el labio hinchado, pero entendió que estábamos de vacaciones familiares y eso era lo que le sucediendo, que simplemente necesitaba seguir adelante, y lo hizo”.

“En la temporada justo después de que Kim se divorció, queríamos que ella se divirtiera de nuevo. Entonces, hizo todas esas cosas en las que usaba pelucas locas y era juguetona y súper alegre”.

Dato detrás de cámaras: “Diría que Kim siempre hace los regalos más conmovedores para su familia. Khloe siempre es quien es más considerada cuando se trata al equipo, hace cosas muy lindas por ellos. Uno de nuestros productores, luego de haber estado en Sudáfrica, tuvo que ir al hospital y pagar $15 mil dólares, por lo que estaba estresado y Khloe le entregó un cheque con esa suma de dinero para que lo pudiera pagar”.

De alguna manera Farnaz imaginó el éxito y las 20 temporadas del show, “Para la octava temporada, Kim y yo solíamos bromear diciendo que queríamos ver la temporada 20, ¡y lo hicimos!”.

"KUWTK" Final Season Begins This March on E! | E!

“KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS EN CIFRAS”

14 años

20 temporadas

280 episodios + 5 especiales

13 spin-offs

18 Premios entre Teen People Choice Awards, People´s Choice Awards y MTV Movie and TV Awards

En la puerta de su episodio final, queda demostrado el éxito rotundo de esta familia icono pop mundial, que, por 20 temporadas ininterrumpidas al aire, durante 14 años y una infinidad de momentos épicos jamás antes vistos en la historia del entretenimiento, han sido la fórmula del éxito que catapultó a ¨Keeping Up With The Kardashians¨ como el reality show más visto en la historia de la televisión.