El drama policial “Line of Duty” llega a TNT Series

"Line of Duty" se estrena este sábado 15 de enero, a las 9:00 p.m. Foto: Cortesía

Ted Hastings es un entusiasta comisario que conduce la unidad anticorrupción de la policía. Esta vez, sus sospechas están dirigidas hacia el carismático y talentoso detective en jefe Tony Gates, quien se presenta como un oficial ejemplar y un hombre de familia muy trabajador, pero Hastings está convencido de que sus resultados son demasiado buenos para ser verdad. Para ello, el comisario asigna a sus mejores detectives para investigar y descubrir la peligrosa verdad detrás de sus presentimientos. TNT Series estrena el drama policial Line of Duty, a partir del sábado 15 de enero, desde las 9:00 p.m.

Line of Duty | Series 6 | Trailer - BBC

Decidido a revelar el fraude detrás de la apariencia perfecta de Tony Gates, Ted Hastings recluta al sargento Steve Arnott, quien anteriormente había sido desplazado de su unidad luego de negarse a participar en un encubrimiento policial. Mientras tanto, Gates se fortalece con un equipo de detectives ambiciosos: el detective sargento Matthew “Dot” Cottan y el detective Nigel Morton. Además, cuenta con el inesperado apoyo de la joven y codiciosa detective Kate Fleming, que se encuentra fascinada con Gates por razones desconocidas.

Como si no fuera suficiente el ser investigado por la policía, Gates oculta secretos que no solo pondrán en riesgo su carrera, sino también su vida familiar. Cada vez que se ve acorralado por las indagaciones y sus misterios, encuentra la forma de dar vuelta el tablero. Sin embargo, mientras más vueltas da, más se hunde en un abismo moral del que difícilmente podrá salir. El riesgo aumenta cuando su carrera no es la única que corre peligro, sino que también su vida y la de todos los que se encuentran inmersos en la investigación.

Con un total de cinco temporadas, Line of Duty es protagonizada por Martin Compston (Steve Arnott), Vicky McClure (Kate Fleming), Adrian Dunbar (Ted Hastings), Lennie James (Tony Gates), Craig Parkinson (Matthew “Dot” Cottan) y Neil Morrisey (Nigel Morton).