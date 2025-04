Él es Paapa Essiedu, ‘Severus Snape’ en la nueva serie de Harry Potter

Paapa Essiedu, encarnará a Severus Snape. Foto: Instagram - Instagram

Desde que se anunció la nueva serie de Harry Potter, se suscitó tanto entusiasmo como controversia, especialmente por su promesa de contar con un elenco más diverso, sin perder de vista la esencia de los personajes. Los productores han dejado claro que su objetivo es rendir homenaje a los detalles del universo mágico con una adaptación más amplia, algo que el formato de serie les permite.

La serie contará con una temporada dedicada a cada libro de la saga, permitiendo desarrollar más a fondo tramas y personajes que fueron limitados en las películas. El rodaje comenzará este año, y se espera que la primera temporada se estrene en 2026.

¿Quiénes son los nuevos actores de ‘Harry Potter’?

Después de meses de especulaciones, HBO Max ha revelado los nombres de los actores que interpretarán a la nueva generación de estudiantes de Hogwarts.

Paapa Essiedu asumirá el rol del enigmático Severus Snape, inmortalizado anteriormente por Alan Rickman.

Es un actor británico de origen ghanés que se ha consolidado gracias a su versatilidad y talento en teatro, cine y televisión. Su reciente elección como Severus Snape en la nueva serie de Harry Potter de HBO ha generado entusiasmo y debate entre los fans de la franquicia.

Essiedu comenzó su trayectoria en la Royal Shakespeare Company, donde en 2016 hizo historia al convertirse en el primer actor negro en interpretar a Hamlet, ganándose grandes elogios por su actuación. En el mundo de la televisión, ha estado en series como I May Destroy You, que le valió nominaciones al Emmy y al BAFTA, así como en Gangs of London, The Lazarus Project y Black Mirror: Demon 79.

Otros actores de la nueva serie de ‘Harry Potter’

John Lithgow dará vida al sabio Albus Dumbledore, personaje interpretado anteriormente en el cine por Richard Harris y Michael Gambon.

Por su parte, McTeer encarnará a la estricta pero justa profesora Minerva McGonagall, papel que hizo célebre Maggie Smith y Frost interpretará al entrañable Rubeus Hagrid, el fiel amigo y protector de Harry Potter, al que dio vida Robbie Coltrane en las películas.

El resto de los actores confirmados hasta el momento son Luke Thallon en el papel del profesor Quirinus Quirrell y el cinco veces ganador del BAFTA Paul Whitehouse, como el conserje Argus Filch, de acuerdo con un comunicado publicado por Warner Bros. Discovery.

“Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a verles dar nueva vida a estos queridos personajes”, dijeron Francesca Gardiner, directora creativa y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director y productor ejecutivo.

HBO lanzó en otoño las audiciones para encontrar a los papeles principales de la historia (Harry, Ron y Hermione), y de acuerdo con el medio especializado Variety la plataforma obtuvo más de 30.000 inscripciones.

La serie, cuya grabación está prevista para el verano, promete ser una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling. Cada temporada estará basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década. EFE