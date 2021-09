¿”El juego del calamar” de Netflix está basada en una historia real?

Netflix estrenó el 17 de septiembre El juego del calamar, serie surcoreana de nueve episodios. La serie, que se ha colocado entre lo más visto del servicio de streaming desde su estreno, gira en torno a un grupo de personas con problemas económicos que aceptan una invitación para competir en unos juegos que resultan ser desafíos letales a cambio de un tentador premio. Tras el lanzamiento de la ficción, son muchos los que se preguntan si la producción está basada en hechos reales.

El juego del calamar (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

La serie, escrita y dirigida por Dong-hyuk Hwang, no está basada en hechos reales, sino inspirada en el amor del creador por los cómics. “Tras debutar con Mi padre leí muchos cómics y me enganché al género de los juegos de supervivencia. En un intento de crear una versión coreana, comencé a planificar el trabajo en 2008 y culminé la idea en 2009″, explicó en una rueda de prensa, tal como recoge The Cinemaholic.

Según el autor, tardó tanto en desarrollar finalmente el proyecto porque la elección de los actores y la recaudación de fondos fueron procesos difíciles. “La idea de que un ganador del juego se hiciera rico no fue bienvenida. La brutalidad y crueldad de los juegos eran motivo de preocupación. Tuve que dejar la idea en un cajón”, agregó.

Finalmente Netflix aceptó el proyecto. Aunque no está basada en hechos reales, el cineasta reveló que el título hace referencia a su juego favorito de la infancia. “Pensé que el juego era una metáfora perfecta de nuestra sociedad altamente competitiva”, explicó.

El género survival está de plena actualidad no solo gracias a El juego del calamar. A finales de 2020 Netflix estrenó la ficción japonesa Alice in Borderland, que tiene una premisa parecida a la ficción surcoreana. Otros títulos como el filme de culto japonés Battle Royale o la más popular saga de Los juegos del hambre han popularizado este género en la gran pantalla.