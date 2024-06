“El oso” y el regreso de la cocina más famosa de Chicago

Jeremy Allen White como Carmen “Carmy” Berzatto y Ayo Edebiri como Sydney Adamu. Foto: FX - Cortesia Disney+

Después de un año de la segunda temporada, una huelga de guionistas y actores de más 100 días, 10 premios Emmy, cuatro Globos de Oro y otros más de 50 galardones, la serie “El oso” regresa para su tercera temporada. La producción se estrenó el 26 de junio en Estados Unidos. En Latinoamérica llegará el 17 de julio en su recién renovada plataforma de streaming Disney+, tras la unificación de lo que antes era Star+. La nueva temporada retoma poco tiempo después de los sucesos de la segunda, en la cual Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) hacen lo necesario para elevar a The Bear, su lugar de sánduiches, convertido en un establecimiento de alta cocina, mientras hace todo lo posible para mantenerse en el negocio.

Aunque la serie se llevó varios de los galardones más importantes de la temporada de premios, el elenco asegura que no ese no es su objetivo final. “Creo que fuimos muy afortunados, fue muy hermoso y emocionante, pero supongo que no creo que hagamos esto con los premios en mente (...) Estoy muy orgullosa del trabajo que todos seguimos haciendo”, explicó Edebiri. “Lo que es realmente bueno, y hablamos mucho sobre esto pasando de la temporada uno a la dos, es que teníamos mucha curiosidad por saber si podríamos encontrar nuestra pequeña burbuja nuevamente después de que la primera temporada tuviera el éxito que tuvo. Esa la hicimos sin ninguna expectativa y estábamos un poco inseguros de si podríamos encontrar ese lugar nuevamente. De nuevo creo que pudimos encontrar ese espacio creativo entre nosotros, muy separado de todas las demás cosas”, agregó Allen White.

La serie regresa con personajes más desarrollados y complejos. “Richie está en un lugar en el que ha estado expuesto a una forma de ser más evolucionada, y pienso que de alguna manera ve un camino hacia el que dirigirse. Pero una cosa es ver el camino y otra cosa es recorrerlo. Entonces, pienso que, como cualquier tipo de crecimiento personal, es hacia adelante y hacia atrás y no hay una especie de camino claro y unidireccional”, explica Ebon Moss-Bachrach sobre su personaje, con el cual ganó diversos premios por la primera y segunda temporada.

La actriz Ayo Edebiri hizo su debut como directora con un episodio de esta tercera temporada. El capítulo titulado “Napkins” se enfoca en el personaje de Tina Marrero, que encarna la actriz Liza Colón-Zayas. “Dirigir fue una maravilla. Realmente me encantó. Es como un sueño poder trabajar con nuestro equipo como actriz, y supongo que por extensión, dirigir solo amplificó ese sentimiento. Estaba tan impresionada y conmovida todos los días”, asegura Edebiri.

“Pude dirigir a algunos de mis actores favoritos en el mundo, y lo sentí como una especie de clase magistral, pero también como un regalo. Estaba en las mejores circunstancias, con verdaderos maestros en su oficio a mi lado y me sentí muy afortunado. Pensé que este es quizás el mejor trabajo del mundo. O empatado en el primer puesto, al menos, con el de actuación. Fue realmente maravilloso”, agrega.

Por su lado, la actriz Colón-Zayas explicó un poco sobre el episodio que protagoniza. “Tina está luchando por ser lo mejor que puede, al tiempo que batallo con los desafíos y la lucha con los demonios de su pasado”, dice sin entrar en detalles del episodio.

El dolor que conecta con la audiencia

La serie de televisión logró ubicarse como una de las producciones más vistas y premiadas de los últimos años. “Yo diría que es uno de los puntos fuertes del programa y creo que una de las razones por las que está conectando con tanta gente, es que creo que el dolor es el río que nos atraviesa a todos, quizás una de las cosas comunes que todos compartimos en la experiencia humana”, asegura Moss-Bachrach.

“Natalie está procesando su dolor y está a punto de convertirse en madre. Está embarazada y, por eso, está lidiando con el hecho de que su hermano tuvo esta horrible muerte y su relación con su madre y su otro hermano no está en un buen lugar. Entonces siento que sí, ella está lidiando con el dolor de esa manera”, agregó la actriz Abby Elliott sobre su personaje.

“Siento que muchos personajes diferentes tienen un dolor que los conmovió de diferentes maneras en la forma en que lo afrontan. Ese es uno de los hilos conductores del programa, así que creo que está en proceso de ser abordado por diferentes personajes de diferentes maneras en esta temporada”, adelantó Edebiri.

La creación de una comida digna de la cámara

Matty Matheson, quien interpreta a Neil Fak y es productor ejecutivo de la serie, es también uno de los encargados de crear los platos de comida que vemos en pantalla. “Courtney Storer también es productora y se encarga de gran parte del desarrollo del menú. Trabajo con ella y su equipo e ideando cosas sobre lo que Carmy y Syd estarían pensando y cómo ejecutar ese tipo de platos y crear ese tipo de menús. Cuáles son y cómo se presentarían a través de una lente culinaria”, explica.

“Con muchos de los platos tuvimos chefs realmente buenos, y Courtney es increíble ejecutando, creando esa comida y dándole vida. Y había algunos platos que eran más difíciles que otros. Muchos de los postres que Lionel y Marcus estaban inventando fueron difíciles. La pastelería es muy complicada. Hay mucha ciencia, hay muchas cosas involucradas en eso. Pero, en general, creo que simplemente trato de hacer comida hermosa y bien pensada y traspasar los límites”, agrega.

La serie muestra además algunos de los lugares de comida de Chicago, ciudad donde se ubica la historia. “Creo que Chicago es una gran ciudad y puedes encontrar comida tan hermosa en todos los niveles, quedar impresionado por algo en todos los niveles. Lo cual supongo que es cierto en muchas ciudades, pero pienso que es muy claro y directo en la ciudad de Chicago”, explica Allen White.

“Solo estamos demostrando que amamos Chicago. Y creo que saldrán más cositas, y creo que... ya sabes, Christopher Storer, el creador de la serie, ama mucho a Chicago y todos nos hemos enamorado de la ciudad. Mostrar y arrojar luz sobre muchas cosas sorprendentes de Chicago de manera positiva son definitivamente cosas que nos encanta hacer”, concluye Matheson.