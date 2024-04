“El problema de los 3 cuerpos”, la advertencia para una humanidad dividida

Jess Hong y John Bradley son dos de los actores de la serie. / Cortesía Netflix Foto: ED MILLER/NETFLIX - Cortesía Net

“A veces los escritores describen un mundo que aún no existe. Lo hacemos por cien razones. Porque es bueno mirar hacia adelante, no hacia atrás; porque necesitamos iluminar un camino que esperamos; porque necesitamos advertir”, esto dijo Neil Gaiman (The Sandman) en la introducción de la edición del sexagésimo aniversario de “Fahrenheit 451″ (1953) de Ray Bradbury. El autor se refería al género de la ficción especulativa y a algunos de sus subgéneros como ciencia ficción.