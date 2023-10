El Sindicato de Actores de Hollywood reanuda las negociaciones con los estudios

Miembros de la WGA (Writers Guild of America) continúan apoyando a los miembros en huelga de SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) afuera de Paramount Studios en Los Ángeles, California, EE.UU., 27 de septiembre de 2023. Una votación de los dirigentes del gremio de la WGA puso fin a la huelga de escritores de 148 días, la segunda más larga en la historia de la WGA.

Foto: EFE - ALLISON DINNER