El universo DC se expande en HBO Max con el estreno de “Black Adam”

Un nuevo superhéroe está llegando a HBO Max. El próximo 16 de diciembre, Black Adam se suma al catálogo de films del Universo DC disponible en la plataforma, a pocas semanas de su estreno cinematográfico. La película da vida a la historia del origen del más nuevo e imparable superhéroe de DC, en una superproducción de acción y aventura. Un héroe oscuro que persigue la libertad, la verdad y la justicia, pero a su manera.

Dwayne Johnson protagoniza la aventura de acción Black Adam. El primer largometraje que explora la historia del superhéroe de DC llega a HBO Max bajo la dirección de Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise).

En la antigua Kahndaq, Teth Adam recibió los poderes omnipotentes de los dioses. Tras utilizar estos poderes para vengarse, fue encarcelado, convirtiéndose en Black Adam. Han pasado casi 5.000 años y Black Adam ha pasado de hombre a mito y a leyenda. Ahora liberado de su tumba terrenal, su forma única de justicia, nacida de la rabia, es desafiada por los héroes modernos que forman la Sociedad de la Justicia: Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher y Cyclone.

Dwayne Johnson actúa junto a Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher, Sarah Shahi como Adrianna, Marwan Kenzari como Ishmael, Quintessa Swindell como Cyclone, Bodhi Sabongui como Amon y Pierce Brosnan como el Dr. Fate.

Black Adam fue creado por Bill Parker y C.C. Beck. y Collet-Serra dirige este film a partir de un guion de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, basado en personajes de DC. Los productores de la película son Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram García y Dany García, con con Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns y Scott Sheldon como productores ejecutivos.

El equipo creativo detrás de las cámaras del director incluye al director de fotografía nominado al Oscar® Lawrence Sher (Joker), al diseñador de producción Tom Meyer (Real Steel), a los editores Mike Sale (Red Notice, Skyscraper) y John Lee (Anyone Home?), a los diseñadores de vestuario Kurt y Bart (Deadpool 2, The Hunger Games: Mockingjay), al supervisor de efectos visuales ganador del Oscar Bill Westenhofer (Life of Pi, Wonder Woman) y al compositor Lorne Balfe (Black Widow).

Black Adam llega a HBO Max de la mano de la franquicia Del cine a tu casa, que estrena las películas más taquilleras de Warner Bros y otros grandes estudios cinematográficos después de su estreno en cine.